André Almeida sobre su futuro: «Quiero llamar la atención de grandes equipos»

André Almeida es otro de los muchos nombres en la agenda del Valencia durante el mercado de fichajes. El portugués, preparado para afrontar su cuarta temporada defendiendo los colores blanquinegros, tiene contrato hasta 2028. Después de una gran segunda vuelta a las órdenes de Rubén Baraja, el centrocampista parece decidido a permanecer en Mestalla. El dorsal 10 ve al Valencia como el club idóneo para atraer el interés de los grandes equipos europeos. Eso sí, tanto él como sus agentes exigen más. Desde su entorno consideran necesario un aumento salarial que reconozca su crecimiento tanto dentro del vestuario como en el campo. Ron Gourlay tiene previsto reunirse con su representante para intentar alcanzar un acuerdo de mejora contractual.

Su evolución en el Valencia

André Almeida ha querido pronunciarse sobre su situación actual. Para ello, ha hecho una valoración de sus tres temporadas como valencianista: «Han sido tres temporadas difíciles. La primera fue una lucha por la supervivencia, en la segunda estuve cinco meses lesionado, y en esta última tuvimos una primera mitad terrible, pero una segunda magnífica», comentó el portugués en una entrevista concedida este fin de semana al diario O Jogo.

Pese a las dificultades, el centrocampista considera que, a día de hoy, «es mejor jugador» que cuando llegó al club. «Siempre supe que llegaba a un gran club, pero no recordaba que fuera campeón», añadió. Tras lo vivido en el Valencia, Almeida tiene claro su próximo objetivo: «Es un club enorme e histórico. La afición es increíble y nos impulsa a luchar por Europa. Tengo la ambición y quiero luchar por ello.»

Corberán y una segunda vuelta casi perfecta

El centrocampista también ha querido destacar el gran trabajo de Corberán para revertir la situación del equipo, que llegó a estar en puestos de descenso: «El cambio de entrenador nos trajo una nueva energía y una dinámica diferente. Con Corberán, las cosas cambiaron drásticamente. Tácticamente, fue uno de los mejores que he visto; el equipo empezó a jugar mejor gracias a sus ideas.»

Sobre su relación con el técnico, añade: «Me dio confianza, me veía versátil, porque me adapto tácticamente y sé qué hacer en cada rol. Jugué de '10', de extremo y de mediocampista ofensivo. Confía en mí y me da libertad.»

Respecto a la próxima temporada, el portugués se muestra optimista: «Creo que todos tenemos buenas sensaciones, porque logramos terminar muy bien. Hay mucha confianza en este entrenador y en sus ideas, pero también en la calidad de todos nosotros. Todo debería ir bien, pero necesitamos empezar con buen pie, y luego el trabajo marcará la diferencia.»

¿Futuro lejos del Valencia?

En pleno mercado de fichajes, el mediocentro se ha mostrado optimista sobre lo que puede venir: «Un jugador siempre aspira a más y a mejorar. El interés de algunos clubes aumenta la motivación. Intentaré dar el salto; el fútbol hoy en día se basa más en el momento que en la constancia, más aún si eres joven. Me centro en el día a día y en seguir mejorando. Tengo mis sueños, pero no me detengo en ellos.» Al ser preguntado por el interés del FC Barcelona hace unos años, respondió: «Fue un orgullo oírlo. Quiero volver a llamar la atención de los grandes equipos, y creo que puedo conseguirlo.»