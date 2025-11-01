Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gayà y Vinícius tienen en común una cosa: solo han jugado tres partidos completos en Liga esta temporada. LP
Real Madrid - Valencia CF

Amor a unos colores y amor por uno mismo

Miedo en la zona baja| Gayà representa el sufrimiento por la mala situación del Valencia en la tabla mientras que Vinícius busca el perdón en el plebiscito del Bernabéu

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Amor por el escudo o amor por uno mismo. El primero personificado en un capitán de Pedreguer sobre el que empieza a cuestionársele todo (con ... más o menos razón), y el segundo quien siente una gran devoción sobre su propia persona, que le lleva a autoelogiarse («soy muy bueno, madre mía...») y hasta a desafiar con descaro a su propio entrenador. José Luis Gayà (25-5-1995) y Vinícius (12-7-2000) esta noche cara a cara en el Bernabéu. No van a estar emparejados, porque el desafío de 'soportar' al díscolo brasileño le corresponderá a Thierry (es curioso pero se echa de menos a Foulquier), pero ambos representarán sobre el césped una lucha personal un tanto peculiar. El valencianista para recuperar ese prestigio que este año ha saltado por los aires, con insultos y silbidos de una parte de su propia afición –algo impensable hace apenas unos meses–, y el delantero para congraciarse con el mundo después de su infantil cabreo cuando Xabi le cambió en el clásico. Es evidente que son dos formas de concebir la profesión y hasta la vida aunque sus intereses personales queden hoy solapados por los diferentes objetivos que tienen sus respectivos colectivos. Unos se mueven en las alturas y otros, otra vez, en terrenos muy peligrosos. De otro siglo parece cuando el Bernabéu temblaba con la visita de los de la Senyera. Y eso hace que hoy en día nadie discuta que el partido le viene excesivamente grande al Valencia.

