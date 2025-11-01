Amor a unos colores y amor por uno mismo

Amor por el escudo o amor por uno mismo. El primero personificado en un capitán de Pedreguer sobre el que empieza a cuestionársele todo (con ... más o menos razón), y el segundo quien siente una gran devoción sobre su propia persona, que le lleva a autoelogiarse («soy muy bueno, madre mía...») y hasta a desafiar con descaro a su propio entrenador. José Luis Gayà (25-5-1995) y Vinícius (12-7-2000) esta noche cara a cara en el Bernabéu. No van a estar emparejados, porque el desafío de 'soportar' al díscolo brasileño le corresponderá a Thierry (es curioso pero se echa de menos a Foulquier), pero ambos representarán sobre el césped una lucha personal un tanto peculiar. El valencianista para recuperar ese prestigio que este año ha saltado por los aires, con insultos y silbidos de una parte de su propia afición –algo impensable hace apenas unos meses–, y el delantero para congraciarse con el mundo después de su infantil cabreo cuando Xabi le cambió en el clásico. Es evidente que son dos formas de concebir la profesión y hasta la vida aunque sus intereses personales queden hoy solapados por los diferentes objetivos que tienen sus respectivos colectivos. Unos se mueven en las alturas y otros, otra vez, en terrenos muy peligrosos. De otro siglo parece cuando el Bernabéu temblaba con la visita de los de la Senyera. Y eso hace que hoy en día nadie discuta que el partido le viene excesivamente grande al Valencia.

Otra vez los problemas en la clasificación amenazan la credibilidad del entrenador y del desconcertante proyecto, arrastrando esa circunstancia a jugadores como Gayà, que tampoco atraviesan precisamente por su mejor momento profesional (solo tres partidos completos lleva, los mismos curiosamente que Vinícius). Corberán empieza a estar en boca de todos pero mientras se refugia en el corto plazo. Prefiere no pensar en males mayores, aunque la realidad es que este viernes noche, en las habitaciones del hotel de concentración del Valencia en el centro de la capital, estaban muy pendientes de lo que hacía el Girona a muy pocos kilómetros de allí (Getafe). Es la pelea habitual en el furgón de cola. A esas se ha visto obligado un Valencia que como visitante da bastante pena. Es el equipo más goleado de Primera (11) y el reto de salir vivo del Bernabéu le hace poco menos que mirar a otra parte cuando de reojo ve los registros del anfitrión (lo ha ganado todo como local con una media de 2 goles por partido). El Real Madrid dispara a puerta el doble que los valencianistas (142/75) y la estadística dice que nunca ha perdido dos veces seguidas con el Valencia.

«Siempre debe soñar cualquier equipo en ir a por cualquier partido y conseguirlo», decía Corberán, sabedor de la dificultad de repetir ese 1-2 del pasado mes de abril. Tárrega, Javi Guerra y Diego López son los tres únicos futbolistas que cuentan con todos los pronunciamientos para repetir en el once de este sábado respecto al que ganó la temporada pasada. El resto, según la previsión, cambiará y eso es bastante significativo. No es que Corberán tenga tampoco mucho donde elegir ahora –no ha recuperado a ninguno de los lesionados de la jornada pasada– y una de las grandes incógnitas podría centrarse en ver quién ocupa la mediapunta: si Javi Guerra con Santamaría y Pepelu en el doble pivote; o Raba con Guerra en la medular y Danjuma arriba, sacrificando esta vez a Hugo Duro (le ha marcado al Madrid cinco tantos en nueve partidos, cuatro de ellos en los cuatro últimos). Ya se encargó de dejar claro el técnico de Cheste que descarta lo de apostar por tres centrales. Con Diakhaby lesionado se pierde parte del aliciente.

Todavía dolidos con el árbitro del derbi contra el Villarreal pero también con el VAR que empujó al error, Brahim, Mbappé (ayer recibió la Bota de Oro) y Vinícius serán las tres grandes preocupaciones de la defensa. Del último, ya se sabe. No hay un rival al que el brasileño le haya marcado más goles que al Valencia, nueve en trece partidos, ni tampoco un adversario que haya prendido la cortísima mecha del extremo con tanta virulencia con todo aquel lío de Mestalla que provocó una revuelta casi nacional en su país. Hasta el presidente brasileño Lula da Silva salió a la palestra para solidarizarse con el madridista. Ahora, Vini se ha metido en su propia trampa con su gente y esta noche se someterá a un plebiscito popular en el Bernabéu. Xabi Alonso restó importancia al hecho de que el futbolista obviase su nombre en la pública petición de perdón que hizo a su club, compañeros y presidente. «Para mí fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró su honestidad. Habló desde el corazón, de este club y lo que quiere dar. Para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros y a la afición. Yo me quedé muy satisfecho». Lo dicho, nada que ver con Gayà.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Ceballos, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Mbappé y Vinícius.

Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà, Rioja, Santamaría, Javi Guerra, Diego López, Raba y Danjuma.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.