«A estas alturas creo rotundamente que no se nos escapa ningún objetivo» Soler pasa por delante de Marcelino tras ser sustituido. / monzó Marcelino no varía su discurso, niega que haya crisis e insiste en que el trabajo del equipo no se ve recompensado en el terreno de juego LOURDES MARTÍ VALENCIA. Sábado, 3 noviembre 2018, 23:59

«¿Qué más tiene que hacer el Valencia para ganar?», se pregunta Marcelino García Toral. Pese a la derrota ante el Girona, el entrenador asturiano insiste en que la temporada no se le escapa: «Van once partidos, veo competir y capacidad del equipo. Si nos alejan diez puntos de la zona Champions ahora no son definitivos, viendo además la igualdad que hay en esa Liga. A estas alturas creo rotundamente que no se nos escapa ningún objetivo». El técnico defendió a sus futbolistas pese a que la grada empieza a dar constancia de su malestar por la situación: «El equipo compite, juega, trabaja y genera muchísimo. El rival en su única ocasión mete un gol, nosotros tuvimos 26 remates y no fuimos capaces de marcar. Tengo que dar la enhorabuena al equipo por el compromiso y el esfuerzo porque además no se encuentra con el empate, sino con la derrota. Lo lógico con todo esto es que gane partidos de forma consecutivas», comentó.

Marcelino sigue sin creer que haya crisis y confía en sacar adelante la situación: «Yo digo que las cosas van a salir bien apoyándome en lo visto y analizado. Lo que nos falta es una cuestión de acierto, de tener precisión en el tramo final», afirmó el entrenador, quien reforzó el trabajo del cuerpo técnico: «Ahí está nuestra trayectoria, somos el mismo que el año pasado. Cuando un entrenador ve que su equipo no tiene juego ni es competitivo puede plantearse situaciones o cambios. El fútbol es tan opinable que si ahora un técnico hace cambios diríais que le llenan las dudas y que no sabe cómo afrontar la situación y si no que es terco, nos apoyamos en el trabajo y en unas ideas coherentes. Asumimos la responsabilidad de que el equipo no gana, es así. Estamos en una situación diferente a la que queríamos, a la que merecemos honestamente, pero es así. Hay que seguir trabajando porque el equipo quiere, está unido y genera», dijo Marcelino, quien explicó para concluir que los dos últimos cambios fueron tardíos porque veía «bien» a los que se encontraban en el césped.