Valencia CF Con todos para seguir en Europa League Valencia CF Marcelino se lleva a 20 futbolistas a Krasnodar LOURDES MARTÍ Martes, 12 marzo 2019, 13:18

El Valencia se juega el próximo jueves su futuro en la Europa League. Aunque viaja a Krasnodar con el resultado a favor, una victoria por la mínima le valdría a los rusos para dejar fuera al Valencia de la competición europea.

Kang In Lee viajará con el equipo después de haberse quedado fuera de las últimas convocatorias. Doménech, Neto, Cristian, Paulista, Diakhaby, Gayà, Lato, Piccini, Was, Kondogbia, Guedes, Soler, Cheryshev, Coquelin, Ferran, Gameiro, Rodrigo, Santi Mina y Sobrino completan una lista en la que no ha entrado Garay por lesión y Roncaglia ni Parejo, ambos por sanción. El primero cumplirá su cuarto partido por lo que si el Valencia sigue en Europa League podría jugar el siguiente encuentro. El de Coslada se pierde el choque por acumulación de partidos.