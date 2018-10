Valencia CF Alemany defiende a Marcelino: «Los proyectos no se desmontan en dos meses» EFE El director general del Valencia agradece a Lim que asumiera el riesgo de no vender jugadores en verano TONI CALERO Valencia Miércoles, 31 octubre 2018, 14:33

«El nerviosismo es algo que desde la gestión no se puede tener. Otra cosa es que estemos preocupados. Sería malo y absurdo que no estuviéramos preocupados». Así ha arrancado Mateo Alemany su periódico repaso a la situación, esta vez complicada, del Valencia. «No estaba en la previsión del club, ni de los aficionados, que a estas alturas estuviéramos en esta posición en Liga», ha añadido el director general, que ha repetido en varias ocasiones que él es «el máximo responsable» mientras defendía una vez tras otra la labor de Marcelino.

«Los proyectos no se desmontan en dos meses. No hay que quedarse en la superficie del resultado, nuestro análisis debemos hacerlo es frío. Es mi obligación. No estamos dónde esta plantilla va a estar y no he perdido la confianza en estos jugadores. El equipo es consistente, en muchos empates merecimos más y creo que la afición sabe que esta plantilla está comprometida», ha analizado Alemany, que agradece a Peter Lim su absoluto respaldo al trabajo realizado en el día a día del Valencia: «Nos transmite soporte y confianza altísima y ha demostrado con hechos su voluntad de ayudar al club, de aceptar y entender las propuestas que se hacen. Ha hecho un gran esfuerzo económico y acepta los riesgos de no vender jugadores. Sólo puedo darle las gracias».

En el plano individual, Alemany ha defendido el «altísimo nivel» de los jugadores que llegaron en verano y aunque reconoce que algunos de los futbolistas más relevantes no están a su nivel, está convencido de que Rodrigo Moreno volverá a ser el Rodrigo que alcanzó el Mundial el año pasado. Sobre Dani Parejo, el director general del Valencia no ha querido 'entrar' en el asunto de la renovación aunque asegura que tanto el futbolista como el club están en la línea de que «continúe muchos años en el Valencia».

Alemany no se quiere poner todavía en el escenario de que el Valencia no alcance la Champions aunque dice estar preparado para todas las contingencias. Sobre los datos que maneja el club, apuesta el ejecutivo a que el Valencia estará en la parte alta a final de temporada: «El equipo tiene una actitud máxima en la competición. Después de un año y medio aquí, me queda claro que la afición penaliza la indolencia y la desidia».