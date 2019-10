Alemany: «Tengo una cita pendiente con Lim para aclarar cosas» Anil Murthy y Mateo Alemany presencian el entrenamiento de ayer en Paterna. / Jesús Montañana Alemany vuelve a hablar tras «un verano difícil para todos» | El director general dice que preguntará al dueño las razones para destituir a Marcelino: «Una cierta idea tengo, pero lo debatiré con el propietario» C. V. VALENCIA. Jueves, 3 octubre 2019, 00:57

Mateo Alemany manifestó vía sms a Peter Lim que se reincorporaba a su trabajo como director general. Falta saber qué competencias se le han restado. Está claro que la de fichajes y salidas es una de ellas. El propietario le envió un escueto «ok» y ayer comenzó con las declaraciones previas a los partidos. Habló del verano complicado, de la situación vivida con el magnate de Singapur y de Marcelino. El balear destacó los dos triunfos del nuevo Valencia de Celades en dos campos complicados como Stamford Bridge y San Mamés. «Son victorias de prestigio. El equipo demostró su nivel y lo que falta es regularidad. El Valencia será lo que será si consigue ser regular. Durante el verano hemos hecho un trabajo para tratar de reforzar un equipo campeón», manifestó Alemany en Movistar momentos antes el choque ante el Ajax.

El director general desgranó cómo fueron los meses de incertidumbre en el club. «Ha sido un verano difícil para todos. Desde la dirección se han tomado decisiones diferentes a las que se venía tomando. Eso produce una situación distinta que hay que tratar de resolver y ajustar. Pero el club quiere que esté aquí y yo tengo la costumbre de cumplir mis contratos», reseñó el ejecutivo del Valencia.

La comunicación de Alemany con Lim durante las últimas semanas ha sido todo un enredo. El dirigente envió un sms hace 22 días al singapuranse para pedirle una cita y que resolvieran amistosamente la situación tras la sorpresiva destitución de Marcelino. Lim ha dado la callada por respuesta, mientras Alemany dejó de acometer las funciones para las que se le fichó. Sí viajó a Londres pero ya en Bilbao no se dejó ver. Como no recibía noticias, el martes volvió a escribir al dueño para decirle que se reincorporaba y el dueño le contestó con un «ok». «Yo pedí que si había una situación difícil, que la habláramos. Tenemos una cita pendiente para aclarar cosas y se tomará la mejor decisión para todos, pero no ha sido posible. El club desea que yo cumpla mi contrato», dijo.

¿Y qué pasó con Marcelino? Todavía nadie ha dado una explicación. «Una cierta idea tengo, pero lo hablaré con el propietario», manifestó Mateo Alemany, que reinvidicó el trabajo de la etapa del entrenador asturiano en el banquillo: «Este proyecto se inició hace dos años y la experiencia es vital para conseguir éxitos».