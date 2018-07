Aldaia no olvida a su presidente Las leyendas del Valencia, antes de arrancar el partido que sirvió de homenaje a Ortí. / ana julia baptista La localidad natal de Jaume Ortí tributa un sentido homenaje al exdirigente del Valencia ÓSCAR CLAVER ALDAIA. Sábado, 21 julio 2018, 00:20

Los cuatro costados del terreno de juego estaban repletos de miradas de todas las edades. Unos ojos que hacían gala del nombre del acto, 'Jaume Ortí Universal'. Porque una vez más, Bonico -como se le conocía coloquialmente- fue capaz de congregar a todo tipo de gente. En esta ocasión, con un mismo objetivo: rendirle un emotivo homenaje en su localidad natal.

«Jaume caía bien a todo el mundo y, además, tenía siempre una palabra buena para todos, incluso en los momentos más difíciles», recordaba Amedeo Carboni antes de arrancar el acto. Precisamente esto lo ilustró poco después otra leyenda valencianista, Juan Sánchez, al recordar las palabras que el expresidente le dijo cuándo se marchó de la entidad de Mestalla con tan sólo 21 años. «Jaume me dijo que me fuera tranquilo, que seguro que volvería algún día, y yo pensé que estaba loco, porque cuando te vas del Valencia piensas que no vas a volver».

En el caso contrario está Mista, que aterrizó en Mestalla también a esta edad. «Jaume me trató como si fuese un padre en esa familia que es el Valencia», reconoció el exdelantero. El propio Sánchez -también vecino de Aldaia- agradeció el esfuerzo de todos los exjugadores del club por asistir al acto, una muestra más de la importancia que Ortí tuvo para el valencianismo, en este caso para los jugadores a los que un día presidió. Otras entidades, como la Real Federación Española de Fútbol o los dos clubes de la localidad, también quisieron aportar su grano de arena mediante la entrega de diferentes detalles a la familia del expresidente. La entidad de Mestalla, donó a los familiares una camiseta del centenario como recuerdo.

No faltó ni el 'palmito' de Aldaia ni tampoco la peluca naranja tras el gol de Jorge López

Los homenajes continuaron sobre el césped del ya 'Polideportivo Municipal Jaume Ortí', haciendo gala de lo que significó el de Aldaia para club y afición. En sus tres años como dirigente valencianista, Ortí sumó dos títulos de Liga, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa. Especialmente recordada fue la temporada 2003-2004, en la que se consiguió el histórico doblete. Tampoco podía faltar el famoso 'palmito' de Aldaia, aunque en versión reducida, la que entregó el ayuntamiento a la familia de Ortí. Una réplica exacta de ese que lució el expresidente en Sevilla e incluso en el palco de Gotemburgo tras conquistar el título europeo. Tras el homenaje, el equipo de veteranos de Aldaia y las leyendas del Valencia disputaron un amistoso que sirvió para inaugurar oficialmente el polideportivo con su nombre, y que se inició con el nieto de Ortí haciendo el saque inicial bajo la atenta mirada de un estadio repleto. Pero todavía quedaba un último detalle para el expresidente, obra del exjugador Jorge López. Al anotar el primer gol del amistoso, emuló a Rodrigo Moreno con la famosa peluca naranja. Esa que también lució, orgulloso, Jaume Ortí por su Valencia.