Alcácer: «Quiero que gane la Copa el Valencia»
Miércoles, 22 mayo 2019, 00:35

valencia. «Quiero que gane el Valencia la Copa del Rey». La frase la pronunció Paco Alcácer en una entrevista a El Transistor de Onda Cero, donde dejó clara su preferencia para la final del sábado en Sevilla explicando los motivos tras haber vestido la camiseta de los dos equipos que disputarán el partido por el título: «Voy con el Valencia, soy del Valencia, me he criado allí. Además, el Barcelona tiene muchos trofeos y el Valencia hace muchos años que no gana uno. Lo que me digan por la calle, me da igual».

Sobre su temporada en el Borussia, donde ha acabado con 18 goles, se mostró satisfecho en líneas generales: «Es muy buen año en cuanto a goles y en cuanto a la clasificación ha estado bien pero nos ha faltado al final estar más acertados. He estado muy cómodo». Con respecto a su paso por el Barcelona, donde no acabó de explotar relegado a la suplencia por el gran estado de forma de Luis Suárez, que formó una delantera temible con Leo Messi, también se mostró claro: «Allí había jugadores de muchísimo nivel. Pudieron ser los nervios. Es vital sentirte importante en un club. Un jugador con confianza no es el mismo jugador. En Barcelona no tenía la confianza conmigo mismo. Hay que tomar decisiones, hay veces que se acierta y otras no. Pese a todo esos malos momentos me ayudaron a madurar como jugador y salí muy reforzado de esa época».