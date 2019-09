Albert Celades: «No he recibido instrucciones de Lim para alinear a jóvenes» Albert Celades, después del entrenamiento de ayer. / EFE/Ana Escobar El entrenador del Valencia esquiva hablar del objetivo Champions y afirma que tomaría las decisiones pertinentes si le dijesen que tirara un título como la Copa LOURDES MARTÍ Sábado, 14 septiembre 2019, 00:05

valencia. Albert Celades sólo quería hablar de fútbol a 24 horas de su debut en Primera. Lógico. Un Barça-Valencia sin Messi y cuatro meses después de ganarle la Copa motivaría a cualquiera. Pero el contexto, y él es consciente, invita a tratar otros asuntos. Por ejemplo, sobre qué haría si Peter Lim le dijese que no ganara la Copa del Rey. Un asunto que afirmó «no haber tratado» con él: «Si pasara ya tomaríamos las decisiones pertinentes. El Valencia siempre tiene que salir a competir todos los partidos».

El técnico catalán de 44 años negó con un «no» rotundo haber recibido instrucciones de alinear a jóvenes. Apostar por Kang In Lee o Ferran Torres entre otros no es, para Celades, el objetivo que debe cumplir en el banquillo del Valencia: «Los entrenadores sabemos que necesitamos resultados deportivos y queremos jugadores que nos ayuden a ganar. No vamos a mirar si un jugador tiene 35 o 17. Si creemos que nos puede ayudar a ganar le daremos paso». Esgrimió el mismo argumento que en su presentación, el de ganar, como principal reto en Valencia. El único. De hecho no quiso esclarecer si quiera si terminar la temporada en zona Champions es el objetivo: «Me gustaría que nos centráramos en el partido ante el Barcelona. El objetivo es competir de la mejor manera. No podemos pensar en objetivos tan lejanos cuando acabamos de llegar».

Celades comprende el estado de shock en el que todavía se encuentran los futbolistas tras el despido de Marcelino: «Cuando hay una destitución la reacción de los jugadores es normal cuando tienes una relación buena con el entrenador. Me parece lo más normal del mundo». Sin embargo apela a pasar página y a la profesionalidad del vestuario: «Soy consciente de dónde estoy y vamos a intentar ganarnos el respeto de los jugadores día a día».

El primero que ha dado un paso al frente fue Parejo, quien apeló al compromiso del equipo con el escudo. Un gesto que Celades agradeció: «Es nuestro capitán. Ha hecho un ejercicio de responsabilidad muy grande y esperamos que contagie al resto». Celades, que negó haber hablado con Marcelino, también destacó conocer de anteriores etapas a futbolistas como Rodrigo Moreno.