Albert Celades: «El esquema varió pero el estilo es parecido al de los últimos partidos» Albert Celades hace un gesto en la banda de San Mamés. / afp El entrenador del Valencia destaca el compromiso del grupo, valora haber dejado la portería a cero y la respuesta positiva de Manu Vallejo y Sobrino LOURDES MARTÍ Domingo, 29 septiembre 2019, 00:27

valencia. Albert Celades reitera que no quiere dejar su «sello» en el Valencia. El técnico blanquinegro se aleja de los «egos» y deja el mérito de la victoria en San Mamés para unos futbolistas que han estado de lado del nuevo cuerpo técnico desde el inicio. «La situación es la que es. Con independencia del ruido exterior sabemos la exigencia del club. Todos queremos ganar y somos los primeros que queremos hacerlo. Internamente hacemos las cosas con determinación y confianza. Tenemos un grupo muy bueno que nos ayuda desde que estamos aquí».

En La Catedral, el preparador catalán optó por volver a alinear a cuatro hombres en el centro del campo por el cúmulo de bajas que arrastra el equipo. Sin embargo, Celades restó de nuevo importancia a la posición de sus hombres dentro del terreno de juego: «Desde el primer momento he comentado que el dibujo no es importante. Intentamos adaptarnos a los jugadores para sacar su mejor rendimiento. Creíamos que estos eran los mejores, una cosa es la colocación de los futbolistas , el esquema varió pero el estilo es parecido al de los últimos partidos».

Hay dos situaciones que cambiaron respecto a los últimos encuentros. Una es la intensidad con la que salió el equipo desde el inicio y la otra, la solidez defensiva que recordó al Valencia de los últimos años: «Nos ha gustado mucho la respuesta de los jugadores, llevábamos partidos duros y han hecho un esfuerzo grande. Sabíamos lo que conlleva venir a jugar aquí y que pasaríamos dificultades, ellos están en una dinámica muy buena, encajan pocos goles y llevaban mucho tiempo sin perder en casa».

El único lamento de Celades para su equipo fue la falta de acierto de cara a portería por parte de los suyos: «Tuvimos bastantes ocasiones claras. Pudimos sentenciar pero es muy muy meritorio para nuestros jugadores el resultado. Me gustaría estar más acertado, sí, pero hay que seguir mejorando, hemos mantenido la puerta a cero que es muy importante». El técnico se mostró especialmente feliz por la aportación de Manu Vallejo y de Rubén Sobrino, quienes sumaron minutos por primera vez esta temporada: «Estoy muy satisfecho por la aportación de ellos dos. Han ayudado al grupo desde dentro y me da mucha alegría su aportación». El técnico quiso restar importancia al hecho de que el Valencia no haya ganado en casa: «El equipo, independientemente del resultado allí, también ha hecho cosas bien», concluyó el entrenador del Valencia.