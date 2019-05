Agustín Morera, expresidente del Valencia: «Los capitanes son los que tienen que llevar la voz cantante» Agustín Morera posa con el trofeo de la última Copa del Rey que conquistó el Valencia. / damián torres Los vaivenes en la entidad dieron al dirigente la posibilidad de vivir en primera persona el último título de Copa en el Vicente Calderón JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Martes, 21 mayo 2019, 20:08

Once años han pasado desde que el Valencia conquistó su última Copa del Rey. Agustín Morera fue el presidente de aquella plantilla salpicada de estrellas.

-¿Cuáles son sus sensaciones?

-Esos partidos son especiales. Uno tiene que creerse que puede. A partido único no hay nadie invencible. El Valencia tiene un grandísimo equipo, por eso daría el 50% de posibilidades para cada conjunto.

-¿Se le ha removido el cuerpo estos días recordando aquel día?

-Tengo un nerviosismo especial porque además voy con toda mi familia, nietos incluidos. Me hace una tremenda ilusión que vengan los niños y vean ese partido con su abuelo. El que es valencianista de toda la vida sabrá a lo que me refiero.

-¿Cree que es difícil transmitir ese valencianismo a las nuevas generaciones?

-No, eso lo palpan enseguida. Siempre hablamos del club y de sus cosas. Siempre hablamos de ganar.

-¿Comparte la opinión de que no tiene nada que ver aquella final de 2008 con la de ahora?

-Cuando jugamos contra el Getafe, ellos tenían un bloque muy fuerte y también pensábamos que nos podían ganar, de la misma forma que ahora lo podemos pensar con respecto al Barça. En nuestra plantilla estaban los Villa, Mata, Silva... Estaba convencido de que íbamos a ganar. Recuerdo que Baraja y Marchena me dijeron: 'Presi, esta Copa hay que traérsela'. Y aunque Koeman fuera el entrenador, sabemos que los jugadores son los que ganan y pierden los partidos. Los veía totalmente mentalizados.

-Imagino que lo vivirá de una manera diferente, ya con el solo hecho de no estar en el palco.

-Totalmente. Estaré como un aficionado más. La tensión que se vive en el palco es muy alta, por esa responsabilidad de querer ganar por la afición que se ha desplazado. Recuerdo que estuve en la zona donde estaban los valencianistas, era impresionante. Era un día entre semana, pensabas que tenían que volver a casa sin tener ninguna desgracia por el camino... eso pasa por tu mente. Ahora es diferente.

-¿Con qué detalle se quedó de aquel día?

-Me acuerdo que los periodistas me preguntaron por unas declaraciones que había hecho el Rey antes. Él dijo que quería para la final de la Copa del Rey que ganara el equipo que no ganó la semana pasada. Todos pensaban que se refería al Getafe -había perdido en cuartos de la UEFA con el Bayern de Múnich- pero resultó que nosotros habíamos empatado esa semana y yo dije que creía que el Rey iba con nosotros. Fue un detalle pero lo que más me impresionó de todo fue ver a los miles de valencianistas. Eso es el valencianismo en estado puro.

-¿Habló de algo que recuerde con el Rey?

-Cuando hablamos del partido le dije: 'Hemos ganado por usted, Majestad, gracias por estar con nosotros, sé que usted apoya al Valencia y quería que ganásemos...' y se echó a reír.

-¿Qué consejo le daría a Murthy?

-Puedo dar pocas recomendaciones. Lo que hay que hacer siempre es disfrutar de cada momento y estar con la gente que tienes a tu alrededor y convencerles de que somos los que tenemos que ganar la Copa por la afición.

-¿Se ve ahora y desde la lejanía con mayor precisión lo que significó participar de aquello?

-Como ya había vivido varias finales, sabía lo que significaba. Lo que no sabes es cuando la has ganado, la alegría y la satisfacción que sientes y que haces sentir a los demás. Es una meta que no había creído en mi vida que podía conseguir: primero ser presidente del Valencia y luego ganar la Copa. Ese recuerdo no se olvida nunca.

-¿Cree que Murthy es consciente de que es el presidente de una entidad que este año cumple cien años y que tiene la posibilidad de ganar un título?

-Quisiera creer que sí. Si no es así, es un momento que se pierde. Es como asistir o no al nacimiento de un hijo. O estás, o no estás ya nunca. Lo que ocurre es que el presidente del Valencia no es un aficionado del club, ahora sí y merece un respeto, pero no lo puede vivir como una persona de aquí. No será igual que un jugador que acaba de llegar experimente lo mismo que uno que lleva veintitrés años en el Valencia. Las finales de Copa son excepcionales, no tiene nada que ver con la Liga.

-¿Qué sentirá Peter Lim?

-Alegría desbordante porque es el equipo en el que ha invertido.

-¿Compensa este título por el dinero invertido?

-Esto es un peldaño pero jugar dos años la Champions es muy importante, es ponernos en la cima de Europa, aunque el aficionado no quiere oír eso, lo que quiere es la Copa y después ya estará pensando en qué jugadores van a venir en verano.

-¿Cómo se imagina el partido?

-Sólo pido que los jugadores lo den todo. Van motivados a la final. No hay que decirles mucho. Que piensen en la afición que tenemos. El Liverpool le dio un repaso completo al Barcelona, ¿por qué no puede repetir el Valencia? Va a ser un partido muy complicado.

-¿Solía usted mezclarse con los jugadores o prefería dejarlos tranquilos?

-Ellos forman un grupo en el vestuario y son los capitanes los que tienen que llevar la voz cantante. Son los que tienen que pinchar a los compañeros donde les duela porque saben lo que nos jugamos. Conocía a los míos y sabía que no hacía falta decirles nada, aunque el fútbol es muy traicionero.

-¿Son muchos once años para un club como el Valencia?

-Demasiados.

-¿Qué ha fallado entonces?

-Es difícil llegar. Son ciclos. Mire el Sevilla, que este año no ha acabado como quería. Nosotros tenemos que cuidar la cantera y acertar en los fichajes. No nos podemos equivocar en las inversiones de jugadores. Ha habido años que no han rendido. Nuestro dinero es muy justo.

-¿Qué futbolista le ha llamado la atención este año?

-Gayà me ha gustado muchísimo, Rodrigo ha tenido altibajos, Mina ha dado goles... Hemos acusado las ausencias de Guedes y Kondogbia. El más sobresaliente de todos ha sido Parejo, hay que quitarse el sombrero con la temporada que ha hecho. No hacemos justicia con él.

-Dígame un resultado.

-2-1 a favor del Valencia. Me gustaría que marcaran Guedes y Parejo.

-¿Y si llegan a los penaltis?

-Ojalá llegaran y ganáramos así. Aún tengo clavado lo del Bayern. Será casi imposible volver a una final de Liga de Campeones.

-Viene un verano de ventas...

-Conviene a las plantillas cambiar jugadores y esta es bastante mejorable.