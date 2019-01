Aguirre Suárez, el inicio de la saga Llamada a la calma. Carta con la que Julio de Miguel se dirigió a la afición ante el partido de Copa de 1971. / lp Tensión en Los Cármenes. Abelardo, Sol, Claramunt, Barrachina, Jesús Martínez y Pepín, durante el Granada-Valencia de la 73-74. :: el ideal El argentino y el paraguayo Fernández formaron la dura dupla del Granada que aterrorizó la Liga de los 70 y que truncó la carrera del valencianista Forment PACO LLORET Sábado, 26 enero 2019, 01:12

Al lado de Aguirre Suárez, Damián, el defensa del Getafe, o su compatriota, Luis, el delantero del Barça, son unas hermanitas de la caridad. Aquel defensa argentino del Granada sembró el terror en compañía de su socio en la zaga, el paraguayo Fernández, a principio de los años setenta. El Valencia sufrió demasiadas veces su comportamiento antideportivo. Aquellos duelos generaron una crispación ambiental tan grande que Aguirre Suárez hubo de quedarse fuera de la convocatoria en tres ocasiones antes de visitar Mestalla para prevenir el ajuste de cuentas. Una por sanción y las otras por decisiones técnicas de Joseíto y de Pasieguito, que entrenaban a los andaluces y que habían estado vinculados con el Valencia. Esta medida también se hizo extensiva a Fernández en la segunda vuelta del campeonato 72-73 cuando Forment sufrió una fractura de tibia y peroné en Los Cármenes. Una entrada alevosa le cortó la carrera para siempre.

Las hostilidades se habían iniciado un año antes. El Valencia llegaba invicto y colíder a la ciudad de la Alhambra en la undécima jornada de la campaña 71-72. Aquella tarde conoció su primera derrota al caer por 1-0. El encuentro se desarrolló entre patadas y provocaciones. En ese ejercicio, el Madrid y el Barça, los otros aspirantes al título, también perdieron en el feudo granadino. En aquella época, algunos jugadores de los equipos grandes solían simular molestias en los días previos y se borraban de la lista de citados para no pasar por ese mal trago. El Atlético y el Athletic de Bilbao corrieron la misma suerte y ningún equipo fue capaz de vencer en Los Cármenes. Las imágenes del choque jugado en el Santiago Bernabéu en diciembre del 71 y disponibles en internet, ponen los pelos de punta y hablan con elocuencia. Cuando el Granada -entrenado por Joseíto, que había sido técnico valencianista en la 68-69, la campaña de las Bodas de Oro- visitó Valencia en la segunda vuelta prescindió de Aguirre Suárez. Los de Di Stéfano vencieron por la mínima y con remontada, gracias a los goles de Forment en el último minuto de la primera mitad y al de Valdez, tras una prodigiosa jugada, en el primero de la reanudación.

Por si faltaba algo, el sorteo de Copa emparejó a ambos equipos en los octavos de final. Se palpaba la tensión en el ambiente y el temor a que se reprodujera la crispación vivida en la Liga. El encuentro fue lo más parecido a una batalla campal. El Valencia venció con un solitario gol de José Ramón Fuertes, jugador que meses antes había sido expulsado en ese escenario durante el choque liguero pese a haber salido del banquillo en el descanso, en sustitución de Quino, el delantero centro valencianista, al que masacraron sin contemplaciones los zagueros locales. Al choque copero, los valencianistas fueron prevenidos y no se arrugaron. Quino volvió a sufrir en sus carnes las tarascadas de la pareja y se temió que sufriera una fractura en las costillas. A tenor de lo sucedido, el Comité de Competición suspendió con dos partidos a Aguirre Suárez, pese a que ni siquiera había sido amonestado. Esa sanción le impidió jugar en Mestalla el duelo de vuelta para el que se había creado un ambiente de revancha. El tema adquirió tales proporciones que Julio de Miguel, presidente valencianista, dirigió una carta a la afición a través de LAS PROVINCIAS, solicitando la máxima corrección y respeto con el rival.

Ese intento de rebajar la crispación no impidió que se viviera un duelo tenso. El Granada se adelantó muy pronto en el marcador, el Valencia no tardó en empatar y le dio la vuelta al marcador con un tanto de Adorno. El argentino se vio envuelto después en una refriega con Fernández, que fue expulsado por el colegiado. Las almohadillas volaban en Mestalla. Esa acción coincidió en una fase del juego de máxima dureza que provocó que otros tres jugadores visitantes fueran amonestados en apenas 10 minutos. En aquellos tiempos las cartulinas blancas eran excepcionales y no se mostraban con tanta asiduidad como sucede en la actualidad con las amarillas. El Granada igualó a dos en los últimos instantes pero el Valencia logró el pasaporte a los cuartos de final. En el ejercicio siguiente se produjo el triste episodio sufrido por Forment que le llevó a ser intervenido quirúrgicamente. El partido finalizó en tablas y en Valencia se desató la indignación y la sed de venganza. Ante ese escenario tan preocupante, los responsables del Granada decidieron que no viajaran Aguirre Suárez y Fernández para el choque de Mestalla que, por añadidura, iba a ser el único televisado de la jornada. Una medida acertada que rebajó la tensión.

La única vez que Aguirre Suárez actuó en el feudo valencianista fue en la campaña siguiente, la 73-74, y fue el único jugador amonestado por el colegiado del encuentro. Antes de recalar en el Granada había pertenecido al Estudiantes de La Plata que sembró el pánico entre sus rivales y que provocó graves altercados en las finales de la Intercontinental frente al Manchester United y el Milán a finales de los sesenta. Aquellos hechos le llevaron a ser detenido por la policía de su país.