Julen Agirrezabala, calentando. EP

Agirrezabala: «Hemos sufrido y sacado un punto en un estadio difícil»

«A todos los porteros nos gusta parar y ayudar al equipo en lo que haga falta», dice el guardameta del Valencia tras el 0-0 ante el Alavés

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:21

Comenta

Julen Agirrezabala fue sin duda el protagonista del Valencia en Mendizorroza, ya que salvó al equipo de una derrota con sus paradas y rescató ... un 0-0 valioso para sumar un punto lejos de Mestalla. «Es verdad que al inicio hemos tenido un par de buenas ocasiones y es luego a partir de la media hora pues bueno, ellos han ido hacia delante y nos han apretado, es lógico, aquí la afición aprieta. Hemos sufrido y hemos sacado un punto en un estadio difícil, pero veníamos a por los tres puntos», dijo el portero vasco al finalizar el encuentro en los micrófonos televisivos.

