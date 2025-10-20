Agirrezabala: «Hemos sufrido y sacado un punto en un estadio difícil»
«A todos los porteros nos gusta parar y ayudar al equipo en lo que haga falta», dice el guardameta del Valencia tras el 0-0 ante el Alavés
Valencia
Lunes, 20 de octubre 2025, 23:21
Julen Agirrezabala fue sin duda el protagonista del Valencia en Mendizorroza, ya que salvó al equipo de una derrota con sus paradas y rescató ... un 0-0 valioso para sumar un punto lejos de Mestalla. «Es verdad que al inicio hemos tenido un par de buenas ocasiones y es luego a partir de la media hora pues bueno, ellos han ido hacia delante y nos han apretado, es lógico, aquí la afición aprieta. Hemos sufrido y hemos sacado un punto en un estadio difícil, pero veníamos a por los tres puntos», dijo el portero vasco al finalizar el encuentro en los micrófonos televisivos.
«A todos los porteros nos gusta parar y ayudar al equipo en lo que haga falta, lo que queda es trabajar, lo hacemos en el día a día a tope, y nos toca seguir, hacer autocrítica y mejorar lo que tenemos que mejorar, y hoy hemos mantenido la portería a cero que nos permite sumar en un campo difícil», señaló el guardameta, quitándose mérito pese a sus buenas intervenciones. Además, aseguró que el vestuario está unido: «El vestuario sabe que cada partido es muy complicado de sacar adelante, hay muchísima igualdad en la Liga y cuesta mucho ganar los partidos. El vestuario trabaja a tope para mejorar y competir en el día a día para sumar de tres».
Por otra parte, el portero del Alavés y exjugador del Valencia, Antonio Sivera, valoró así el empate: «Hemos sido superiores prácticamente todo el partido quitando la primera ocasión que podía haber cambiado el partido, no hemos estado avispados. Luego hemos dominado y hemos tenido ocasiones, todo lo que sea sumar es importante. Lo que hablamos siempre en Primera, acertar en las áreas, hemos estado bien defendiendo y atacando hemos hecho muchas cosas bien. Entre Julen y el palo... ahí ha estado la diferencia. A pensar en el siguiente. Llevábamos mucho tiempo trabajando este partido y el míster lo tenía claro, creo que se resume en la fortuna del Valencia de que no hemos podido meterle gol».
