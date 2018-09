La Agencia Antidopaje investiga si Cheryshev tomó hormonas de crecimiento Cheryshev celebra un gol con la selección. / REUTERS/Murad Sezer El Valencia se muestra tranquilo al considerar que se está cumpliendo el protocolo habitual y cree que la causa no tendrá mucho recorrido J. C. V. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:33

valencia. La Agencia Española de Protección de la Salud en Deporte (AEPSAD) confirmó ayer la apertura de una investigación por un presunto dopaje del valencianista Denis Cheryshev, iniciativa que se ha tomado en colaboración con la Agencia Mundial (AMA) y la Agencia Rusa (RUSADA). El futbolista, que precisamente ayer se reincorporó a los entrenamientos a las órdenes de Marcelino después de jugar los dos últimos partidos con Rusia, se ha visto envuelto en las citadas pesquisas como consecuencia de unas declaraciones que hizo su padre en las que ponía de manifiesto que su hijo se había tratado con «hormonas de crecimiento» antes del Mundial disputado precisamente en su país, afirmaciones que luego matizó el progenitor hasta el punto de negar dicho sentido.

Desde el Valencia, este asunto se toma con cautela pero también con bastante tranquilidad al considerar que no tiene recorrido alguno, ya que la base de toda la argumentación nace de una información periodística y de unos comentarios que, según dijo después su padre, no fueron tal y como se expusieron. No obstante, aprovechando la comparecencia hoy de Mateo Alemany, el Valencia no quiso ayer pronunciarse pero aprovechará las palabras del director general para dar oficialmente su punto de vista sobre lo ocurrido.

De cualquier forma, el futbolista pertenece a la disciplina blanquinegra desde este verano y en el hipotético caso de que esto se hubiera producido, habría sido en la anterior etapa, en la que militaba en el Villarreal. La entidad castellonense cedió al delantero al club de Mestalla tras la disputa del pasado Mundial.

Hay que recordar que la investigación al atacante, uno de los más destacados de la selección rusa en el Mundial, se inició después de su participación en el citado torneo y de las manifestaciones de Cheryshev padre en la publicación 'Sport Weekend', aunque fue el diario 'The Telegraph' el que informó de que la investigación se había puesto en marcha. La hormona de crecimiento es un método que sólo está autorizado por cuestiones médicas. El medio matizó, según recordaba ayer la agencia Efe, que el padre del jugador pudo hablar de «factores de crecimiento» y la Federación Rusa (RFU) señaló que el tratamiento que recibió el ahora jugador del Valencia fue una inyección plasma de acuerdo a la normativa, pese a lo que está abierto un procedimiento sobre el caso.

El Valencia no tiene constancia oficial de todo esto, aunque es lógico suponer que el club ya se ha puesto en contacto con el futbolista con el fin de, en todo caso, prepararlo de cara a los procedimientos que pueden producirse a partir de ahora. El protocolo implicará que la Agencia Española contra el Dopaje active el mecanismo que se suele dar en estos casos, después de la comunicación recibida por su homóloga rusa.