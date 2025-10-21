La afición valencianista prepara un recibimiento multitudinario en el partido contra el Villarreal De cara al derbi autonómico del próximo sábado 25 de octubre, se llama a una convocatoria en los alrededores de Mestalla para dar calor al equipo

Eric Martín Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 13:26 | Actualizado 14:17h.

Dos empates y dos derrotas son las que ha encadenado el Valencia CF a lo largo de las últimas semanas, todas ellas a priori ante rivales de menor enjundia. Cuando parecía una temporada destinada a remontar el vuelo, el equipo se ha dado de bruces contra el suelo. Pero es en este momento y a pesar de la nueva equis firmada en Mendizorroza cuando la afición pretende levantar el ánimo de su equipo. Por esta razón, en vistas a la cita del próximo sábado en Mestalla, se está organizando un recibimiento que se pretende que sea multitudinario.

Distintos sectores de la afición valencianista, entre los que se encuentra el colectivo de la Curva Nord, llaman a una convocatoria a partir de las 19:00 horas en los alrededores del estadio. Será momentos antes de la llegada del equipo, en una jornada especial en la que se enfrentará al Villarreal CF, en un derbi autonómico y con los groguets con la moral por las nubes tras regresar a la Champions League.

El factor anímico, al margen del deportivo, también influirá. Así la hinchada blanquinegra quiere anotarse el primer gol para llevar en volandas a sus jugadores hacia los tres puntos que últimamente se resisten.

Hasta el momento, las gradas de Mestalla han estado abarrotadas de una alta presencia de aficionados, por encima de una media que supera con creces los 40.000 asistentes, independientemente del rival y el horario en que se jugara. Y ese apoyo se quiere mantener e incluso e incrementar en un momento delicado y a sabiendas de la dificultad del calendario que ahora hay por delante.