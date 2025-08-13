Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ron Gourlay: «No estoy aquí para pelear por la permanencia»
Tifo de la Curva Nord Juanjo Monzó

La afición del Valencia se moviliza: «Que vuelva la Curva Nord»

La hinchada valencianista ha comenzado un movimiento en redes sociales en el que piden al club que permita el regreso a Mestalla de los 'vetados'

José Martí

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:38

El fondo norte del Camp de Mestalla siempre ha sido una olla a presión. En la grada baja, varios miles de aficionados han nutrido la ... animación de un estadio reconocido en España por su cálido ambiente. Pero esto podría cambiar esta temporada. En 2019, la Curva Nord fue expulsada del estadio por el club. En su lugar, nació una Grada Joven, creada por el propio Valencia para mantener la animación. Pero, dos veranos más tarde, nació 'la Curva de Mestalla 1909', formada por miembros veteranos de la extinta Curva Nord, que se adhirió a la nueva grada, ocupando la zona del córner.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La afición del Valencia se moviliza: «Que vuelva la Curva Nord»

La afición del Valencia se moviliza: «Que vuelva la Curva Nord»