La afición del Valencia se moviliza: «Que vuelva la Curva Nord»

El fondo norte del Camp de Mestalla siempre ha sido una olla a presión. En la grada baja, varios miles de aficionados han nutrido la ... animación de un estadio reconocido en España por su cálido ambiente. Pero esto podría cambiar esta temporada. En 2019, la Curva Nord fue expulsada del estadio por el club. En su lugar, nació una Grada Joven, creada por el propio Valencia para mantener la animación. Pero, dos veranos más tarde, nació 'la Curva de Mestalla 1909', formada por miembros veteranos de la extinta Curva Nord, que se adhirió a la nueva grada, ocupando la zona del córner.

La idea de este grupo era dar ejemplo desde dentro del estadio y una nueva imagen de los miembros de la Curva Nord. Así, durante los últimos cuatro años, han reivindicado la readmisión de los miembros vetados por el club en Mestalla. Además, han tratado de crecer dejando de lado cuestiones políticas y trifulcas dentro y fuera del estadio. De hecho, en estos últimos cuatro años, no se les ha relacionado con peleas ni nada relacionado con la política. La única polémica ha sido la vinculada al futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr.

Pero, pese a esto, el Valencia sigue en la negativa de permitir que todos los antiguos miembros de la Curva Nord puedan tener abono en Mestalla. Por eso, al finalizar la pasada campaña, el grupo emitió un comunicado oficial en el que se desmarcaba de la animación en Mestalla. Así lo anunciaron: «Nos mantenemos como grupo esperando días mejores de comprensión del club, pero no podemos fallar a los que han dado todo durante tantos años».

Ahora, a menos de una semana del debut liguero en casa, el valencianismo ha saltado en defensa del regreso de la grada de animación, bajo el lema 'Que vuelva la Curva Nord'. La gran mayoría de los aficionados que reclaman lo hacen bajo el compromiso de la grada de no participar en campañas políticas o acciones que inciten al odio o la violencia. Por el contrario, quieren revivir en Mestalla el ensordecedor ambiente de temporadas anteriores.

El Valencia aún no se ha pronunciado a este respecto, pero fuentes del club apuntan a que sí que se va a llegar a un acuerdo. Según la información del periodista Héctor Gómez, la animación la organizará Tomás Ribera, miembro del grupo ultra 'Yomus', expulsado del estadio en 2019, que volverá junto con un grupo de la vieja guardia para comandar la animación en Mestalla.