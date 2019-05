La afición confía en otra noche mágica de remontada La afición del Valencia anima al equipo en el Emirates. / EFE/ Neil Hall Los seguidores retiran los primeros tickets para la vuelta de la semifinal de la Europa League con la vista puesta en Bakú LOURDES MARTÍ VALENCIA. Sábado, 4 mayo 2019, 00:48

Gol de Aubameyang en el minuto 90. 3-1 en el marcador, la eliminatoria se complica. Son las 23 horas y mañana hay que trabajar. Un aficionado del Valencia, en su casa, presiona el botón de apagado del mando de la tele con rabia. «Adiós a la final», se repite. Cuesta dormir, pero al final cae en las garras de Morfeo.

Suena la alarma, son las 8 horas y tras la oscuridad, algo de luz. El día está nublado pero algún que otro rayo asoma y parece que todo se ve diferente: «Ayer lo veía complicado, pero hoy... bueno confío en los futbolistas y en que Marcelino se deje de cambiar sistemas y sobre todo tengo fe en el factor casa. Debemos empujar a los futbolistas, es cierto que el Arsenal no es el Getafe ni el Betis... pero podemos hacerlo», decía Carlos, de Valencia.

En las taquillas de Mestalla ya se pueden retirar las entradas para el partido de vuelta del próximo día 9 a las 21 horas, uno de los que fue a llevarse una fue Chuano, abonado del club blanquinegro que no tiene ninguna duda: «¿Si se puede remontar? claro que sí. Estoy convencido de que así será», afirmaba sonriente mientras plegaba las entradas: «Ya verás como dentro de poco estamos aquí haciendo cola para Bakú», emplazaba el seguidor. La confianza del Valencia la temporada del centenario no es tan extraña. El equipo de Marcelino ha sumado puntos en Liga en los minutos de añadido y en el camino de la final de la Copa ha hecho buenos otros tantos. A eso se aferra la mayor parte de una afición quien también lo hace al 4-4-2: «Es posible la remontada siempre que el entrenador ponga un sistema como siempre ha hecho, nada de experimentos. Difícil, pero no imposible, creo que se puede», asegura Juan Ruiz Vázquez, de Albalat.

José Moral ya hace «mucho» que tiene el billete a Bakú: «Lo compré tras el partido de ida en Celtic Park, el 15 de febrero». El Valencia todavía disputaba los cuartos de final de la Europa League y ahora, a un partido para jugarse el título, su ilusión se mantiene intacta. Otros, como Paco, de Albal, espera que Unai Emery «eche una manita»: «Lo hemos tenido aquí y no se me olvida la Supercopa que perdimos con él, que nos remontaron. Con ese entrenador los partidos son una locura y el Valencia durante este último tramo de temporada ha demostrado que es un gran equipo».