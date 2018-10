«La afición me cantó el 'Voro quédate'» «Cuando vi en la prensa que habían fichado a Belodedici y yo no había renovado me acojoné. Al final me fui pero la gente lo entendió», comenta el exjugador LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 28 octubre 2018, 00:27

Nacido en el seno de una familia poco futbolera, Salvador González 'Voro' iba a Mestalla cogido de la mano de su tío. Cuando fichó por el Valencia tomaba un taxi desde su Alcúdia natal para entrenarse cada día en Paterna. 30 años después, la Ciudad Deportiva continúa siendo su casa.

-¿Sigue Voro desayunando tornillos?

-(Ríe) Fue una de las salidas simpática que tenía Di Stéfano, venía a cuento de que le preguntaron que qué comía Voro, que estaba tan fuerte o algo así y él , tal y como era, respondió eso.

-¿Qué recuerda de él? ¿Fue el entrenador que más le marcó?

-En realidad no he tenido muchos entrenadores. Debuté con Valdez, luego vino Espárrago, Di Stéfano, Hiddink. Guardo buen recuerdo de todos. Soy una persona de mucho análisis, de respeto y de ponerme en su lugar en los buenos y en los malos momentos. Veías su posición y eras consciente de que era difícil. Siempre intenté aprender de ellos, sobre todo los que también habían sido futbolistas porque tienen esa experiencia y ese mismo lenguaje.

-Estuvo ocho años en el club e hicieron grandes campañas.

-Sí, pero era difícil, como ahora desbancar a Madrid y Barcelona. Luego vino Espárrago, que venía casi de salvarnos, y las expectativas no eran buenas pero al final un tercer puesto y Copa de la UEFA. Fue un gran año, el siguiente también pero nos pilló el Madrid de los cien goles pero la temporada fue magnífica.

-¿Se imaginaba el año que llegó que iba a continuar ligado con el Valencia el año de su centenario?

-No, sólo ves lo más inmediato que para mí era jugar cada partido. Yo no tenía la camiseta fija con el número reservado. Tenía que estar pendiente de que cuando el entrenador dijese la alineación me nombrara.

-Era una defensa muy competitiva con Camarasa, Giner...

-Fuimos compañeros durante ocho años con ellos, Quique, Fernando. Había mucho arraigo. Cambiaban cuatro o cinco jugadores por año y teníamos mecanismos defensivos adquiridos, conocimiento del compañero, sabíamos sus virtudes, es fundamental. En el Valencia siempre hemos jugado con tres defensas y muchas veces marcando al hombre. En esa faceta éramos buenos tanto Camarasa como Giner y yo. Éramos un gran equipo todos, porque el trabajo defensivo es de todos, un año conseguimos el Trofeo Zamora con Ochotorena, que él también tendrá que ver.

-¿Cómo cree que le recordará más la gente, con la imagen esa de la camiseta llena de sangre o de traje en la línea de banda?

- Son las fotografías que quedan para el recuerdo. Fue un partido en Castellón, teníamos el estadio clausurado y el delantero me rompió la nariz a mí. Era la segunda vez que me rompían el tabique nasal, la primera fue Giner en un partido de juveniles, yo le dejé clavados los dientes. Son diferentes épocas, la otra es más reciente.

-Y fue el delantero el que le rompió a usted la nariz...

-Sí, debería haber sido al revés pero yo era muy noble. Te ven tan grande que creían que daban muchas patadas pero hubo un año, en el 92-93, que jugué todos los partidos de Liga, no me sacaron ni la quinta amarilla. Era duro pero noble, dar un codazo por darlo no lo veo. Tampoco era de lesionarme, no tuve nunca nada hasta mi último año cuando me operaron dos veces de la rodilla y era por una cuestión degenerativa.

- Noble y bromista junto a Giner.

-Sí, si tuviese que contarle alguna anécdota estaríamos horas.

-Cuando pasó a ser delegado también fue la diana de algunos chistes de futbolistas como Villa o Joaquín, ¿cómo las asume?

-Bien, bien. Además de dos profesionales y buenas personas como ellos... y de Joaquín qué decirle, con la gracia que tiene.

-Compartió vestuario con gente de la casa pero también con futbolistas más mediáticos como Lubo Penev

-Recuerdo cuando vino, jugábamos en Málaga y él no podía porque le faltaba un papel pero formó parte de la expedición para que fuese acoplándose al grupo. No sé por qué pero me lo pusieron en la habitación conmigo, no hablaba nada, pero desde ese día siempre fue conmigo. En este momento sería top, era un futbolista importantísimo.

-¿Por qué se fue del Valencia?

-Lo resumo... los jugadores que terminaban y al club les interesaba renovar, se les llamaba un año antes y ampliaban el contrato con una ligera subida. Llegó el verano y no me dijeron nada, no tenía representante, me fui de vacaciones preocupado. Cuando vi en la prensa que habían fichado a Belodedici y yo no había renovado me acojoné. Al tiempo me reuní con Tuzón y me ofrecieron una subida muy leve. Me dijeron que el club, al crearse en Sociedad Anónima, en el fútbol iban a cambiar las cosas y se iban a ajustar los sueldos. Seguimos reuniéndonos, porque la pelota empezó a rodar y jugué todos los partidos. Al final me ofrecieron una subida pero lejos del Deportivo y me marché. Me desearon lo mejor y la gente lo entendió. Siempre fui accesible pero llega un momento que tienes 29 años, una hija y ves lo que valoran a muchos otros compañeros, sabes lo que cobran aquellos con los que empiezas.

-Y llegó la selección, donde volvió a reunirse con algunos de ellos.

-Sí, cumplí los 30 en una concentración en Oviedo. Fui directo al once, coincidimos con Camarasa y Giner, que si los tres hubiésemos jugado en el Valencia difícilmente nos habrían llamado por ser del mismo equipo.

-¿Qué ovaciones le saben mejor, como jugador o como técnico?

-Uff la afición me cantó el 'Voro quédate' antes de marcharme y eso es inolvidable. Pero como entrenador, después de lo difíciles que fueron los procesos, sobre todo la primera y la última etapa... La situación de los tres jugadores apartados, todo enrarecido y pensabas ¡pero cómo vamos a descender con Villa, Silva, Joaquín, Morientes, Cañizares, Albelda...! Estábamos a un punto del descenso. La tranquilidad que tenía era que teníamos grandes futbolista. La gente vio que estábamos en riesgo de bajar. Han descendido Villarreal, Atlético... esto es así. Cuando no haces las cosas bien te pasa factura. Fue una experiencia dura, complicada. Me acuerdo cómo la gente nos acompañó desde el hotel hasta el estadio en el partido ante el Osasuna...

-En la última etapa también sufriría.

-Lo pasamos mal. Mi principal argumento para poder pelear con aquello era el conocimiento del vestuario, poder hablar con los futbolistas desde una posición muy clara y explicarles por qué había llegado allí. Conociéndome como lo hacían entendieron perfectamente que yo iba a ayudar, a exigirles pero también a apoyarles. Teníamos un reto muy complicado. En un grupo al final de temporada el que no juega no está contento y al final con pocos partidos ya la gente ni se aguanta, cuando las cosas no van bien hay problemas en todos los vestuarios. Fui claro, siempre honesto, y también el interlocutor entre la plantilla y la afición en las ruedas de prensa transmitiendo los mensajes que teníamos que lanzar y poner sentido común para salir de una situación y el año siguiente empezar de cero. Se supieron transmitir los valores mínimos de todo el mundo y respeto. Si soy delegado me respetas y si soy entrenador también, funcionó.

-¿Cómo cuesta más defender el escudo, desde el césped como jugador, desde la banda o las oficinas?

-Me acuerdo de la última etapa de entrenador y uff ¡no estaba tan nervioso cuando era futbolista! Si eres de aquí, es difícil convivir con la posibilidad de un descenso de categoría, la gente habla y no es lo mismo que si eres de fuera. No soy ajeno a lo que se piensa pero se debe entender que tú te puedes esforzar pero el rival también juega y a veces las cosas no salen bien.

-Pero siempre le fueron bien. ¿Quiere volver a ser entrenador del Valencia?

-No, estoy bien en mi cargo. Siempre tuve claras las cosas. Nunca quise marear y el club sabía muy bien mi intención desde el principio.

-En toda su trayectoria, desde jugador a entrenador, delegado, siempre ha estado acompañado de su mujer, supongo que es un apoyo importantísimo.

-Sí, nos conocimos en el instituto y ya hemos cumplido los 30 años de casados. Me ha apoyado en todo porque al final el jugador necesita de esa persona al lado en los momentos complicados, además ella es de las que te da la opinión, no asiente y ya está. En esta travesía no te puedes perder.