El adiós de Rodrigo es un problema; el de Zaza y Montoya está decidido

HÉCTOR ESTEBAN Sábado, 28 julio 2018, 00:20

El Valencia terminó ayer su estadía en la localidad suiza de Crans-Montana con una radiografía muy definida de presente y futuro del equipo y con una serie de decisiones ya tomadas que en muchos de los casos están aún por cristalizar. Los días que el equipo blanquinegro ha estado preparándose en el estadio Crist Roi de Lens han servido más para reafirmar las ideas del técnico que para cambiar los planes previstos. A lo largo de estos días han surgido con fuerza muchos nombres propios, aterrizó Cristiano Piccini para reforzar el lateral derecho y la clave de la situación real es que la propiedad, la dirección deportiva y el entrenador mantienen el mismo discurso. Todos a una para abrazar el éxito en un año, el del Centenario, muy importante para la entidad y también para la salud de la administración Meriton.

Marcelino, como ya apuntó en la rueda de prensa que abrió la pretemporada, tiene muy claro que este proyecto se sostiene en la exigencia del consenso. Hay acuerdo absoluto en la lista de entradas y también en las salidas, incluso con los matices que ello conlleva.

Rodrigo, dinero y problema

Marcelino insiste en Gameiro por la facilidad del francés en buscar la espalda de los centralesSon poco probables grandes desembolsos y se buscará la fórmula de jugadores cedidos

Uno de los grandes nombres propios de la pretemporada ha sido el de Rodrigo Moreno. El jugador recortó sus vacaciones para prepararse al máximo desde el inicio. El Valencia sabe que en las próximas semanas van a tocar a la puerta del jugador y por eso ha cifrado en 80 millones de euros la oferta astronómica que tiene que llegar para dejar salir al futbolista. No es público, pero de las opiniones pulsadas en el club se sobreentiende que existe un acuerdo para dejar salir al jugador en el caso de que se quiera marchar.

Las palabras de Marcelino en rueda de prensa apuntaron hacia la comprensión por parte de la afición si tanto el club como el jugador optan por una venta beneficiosa para todas las partes. Horas después, en una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS, el técnico profundizó todavía más en su discurso y entendió que todos los futbolistas tiene en su plan profesional progresar a todos los niveles, tanto deportivo como personal. Hay oportunidades que se presentan, como dice el propio entrenador del Valencia, que no se pueden dejar escapar.

Pero una salida de Rodrigo, cuando el club sabe que es el Real Madrid el que va detrás del jugador por deseo expreso de Lopetegui, no se producirá sin condiciones. Además, existe la seguridad de que el delantero nunca se iría a un club que estuviera al mismo nivel que el Valencia actualmente. Rodrigo no dejaría Mestalla por ir al Nápoles, Everton o Tottenham. En cambio si clubes como el Real Madrid, United o Bayern llaman a Rodrigo, será difícil retenerlo. Incluso otro como el Liverpool, que ha ganado prestigio tras su última final de Champions y la mano de Klopp. Da la sensación de que el Valencia y el jugador lo tienen todo pactado si se dan las circunstancias previstas para su adiós y nunca a cualquier precio.

La salida de Rodrigo está asumida por una oferta estratosférica, pero el entrenador al mismo tiempo asegura que el adiós del futbolista generaría un grave problema en la plantilla porque no existe un futbolista de las mismas características.

Zaza está fuera

Otros dos jugadores que tienen muchas papeletas para no seguir en el equipo son Zaza y Montoya. De hecho, ambos conocen cuál es su situación y la estadía en Crans-Montana no ha hecho cambiar las condiciones con las que llegaron. La postura de Marcelino respecto al delantero italiano es la misma y tiene pinta de que será inamovible. Zaza no ha logrado revertir el rol con el que el que llegó a Suiza. Marcelino quiere minutos, se juegue mucho o poco, de máxima calidad. Y esa exigencia no cuadra con el italiano.

El de Policoro está fuera de la plantilla ahora mismo y sería la última opción de Marcelino en el caso de que se quede en el vestuario. El ejemplo en el ratio calidad y minutos es el de Santi Mina, que siempre ha exprimido al máximo sus oportunidades desde la titularidad o desde el banquillo. Ahora es labor de Mateo Alemany y de Pablo Longoria el hallar un destino a Zaza y obtener un buen dinero por él. El italiano tiene mercado después de revalorizarse en el Valencia tras llegar desahuciado del West Ham en invierno de 2017.

Lateral: Piccini, Vezo y Wass

La llegada de Piccini ha señalado a Montoya, que también tiene pie y medio fuera del Valencia. Marcelino quería para la derecha un lateral fuerte, alto y con envergadura. Para eso ha aterrizado el italiano, que ha sido la única novedad en la estadía, y para eso se trabaja en la reconversión de Vezo, un futbolista con más cuerpo que Montoya. El Valencia puede sobrevivir con estos dos futbolistas. Pero además hay un comodín que entra dentro del plus de la polivalencia que quiere Marcelino. El danés Wass, al margen de su posición en el centro y en la banda derecha, puede ocupar el lateral derecho si así lo exige el guión con unas condiciones muy similares a las de Montoya. Por eso el catalán no tiene sitio en una plantilla de veinte jugadores. Marcelino no se apea del titular de que quiere ocho defensas y no nueve.

Guedes y jugadores cedidos

La respuesta más contundente que da Marcelino es cuando se le pregunta por Guedes. Quiere al jugador y no da ni un solo rodeo a la hora de afirmar que entre sus objetivos está contar con el portugués para la próxima temporada. Además, el entrenador es consciente de que de aquí al cierre del mercado es poco probable que el Valencia haga importantes desembolsos, por lo que las piezas que faltan tendrán en muchos casos el cartel de cedidos.

Gameiro, jugador clave

La llegada de Kevin Gameiro se demora por un capricho de Simeone, que ha decidido llevarlo a la gira de Singapur. En el Valencia existe un acuerdo con el futbolista, que sabe que su entrenador no cuenta con él. ¿Por qué quiere Marcelino al futbolista? Por su facilidad para buscar la espalda de los defensas contrarios, una característica que es ideal para el sistema del Valencia de Marcelino. El técnico quiere contar con él lo antes posible.

Con Racic decide el mercado

Marcelino no conocía a Uros Racic -con Diakhaby sí que había un seguimiento- y la sorpresa ha sido grata con el serbio. Un jugador para participar como pivote, que ha respondido bien a pesar de la dificultad del idioma y que es un perfil alejado de Maksimovic, que era más 'box to box'. Racic tiene posibilidades de continuar, especialmente mientras Francis Coquelin se recupera de su grave lesión, pero existe la posibilidad de que pueda salir cedido en función de las decisiones que obligue a tomar el mercado.