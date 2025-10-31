Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet actualiza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia lluvias el domingo en algunas zonas
José Luis Gayá, de canterano a capitán del Valencia EP

La Academia del Valencia se consolida entre las mejores de Europa

Desde la inauguración en 1992 de la Ciutat Esportiva, 125 jugadores han debutado en partido oficial con el Valencia habiendo jugado previamente en el VCF Mestalla ·

R.D.

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:45

Comenta

125 futbolistas han recorrido desde 1992 el camino de Paterna a Mestalla. Una cifra que pone de manifiesto el sentido de la Academia del Valencia ... CF y su principal función: formar jugadores para que puedan competir en el Valencia CF y en el fútbol profesional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  7. 7 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  10. 10

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Academia del Valencia se consolida entre las mejores de Europa

La Academia del Valencia se consolida entre las mejores de Europa