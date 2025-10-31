La Academia del Valencia se consolida entre las mejores de Europa

125 futbolistas han recorrido desde 1992 el camino de Paterna a Mestalla. Una cifra que pone de manifiesto el sentido de la Academia del Valencia ... CF y su principal función: formar jugadores para que puedan competir en el Valencia CF y en el fútbol profesional.

Con los debuts el pasado martes de Alejandro Panach, Lucas Núñez y Marc Jurado en partido de Copa del Rey, ya son 125 los futbolistas formados en la Academia VCF que, habiendo jugado al menos en el VCF Mestalla, han debutado en partido oficial con el Valencia CF desde la inauguración oficial de la Ciutat Esportiva del Valencia CF el 19 de febrero de 1992.

De Paterna a Mestalla

Ese mural «De Paterna a Mestalla» recibe cada día en la Ciutat Esportiva del Valencia CF a los jóvenes jugadores de la Academia VCF camino a sus campos de entrenamiento, como un recordatorio siempre presente de cuál es su sueño.

José Luis Gayà, Javi Guerra, Diego López, César Tárrega o Cristian Rivero son algunos de los nombres que aparecen en esa obra con otros ilustres como Juan Sánchez, Gaizka Mendieta, Miguel Ángel Angulo, David Albelda, David Silva, Jordi Alba, Isco Alarcón, Carlos Soler, Kang In, Ferran Torres, Raúl Albiol, Juan Bernat… entre otros muchos.

La lista sería todavía más amplia si se considerase también a los jóvenes jugadores —que como Voro, Giner, Camarasa, Tendillo o Fernando— emergieron de los entonces llamados «terrenos de Paterna» para consolidarse en el primer equipo en los años 80.

125 razones que dan sentido al trabajo de muchos profesionales de la Academia VCF de los distintos departamentos que acompañan a los jugadores en su formación en la Academia VCF camino de convertirse en jugador de élite.

125 razones

Muchos de ellos han jugado desde la modalidad de fútbol 8, como ha sido el caso de Alejandro Panach y Lucas Núñez, otros se han incorporado en etapas más avanzadas como Marc Jurado.

En el top 10 de Europa en los últimos 20 años

125 razones que son muchas más con el largo centenar de futbolistas formados en la Academia VCF que no han llegado al primer equipo, pero sí han alcanzado el fútbol profesional en LaLiga o en las competiciones de otros países.

125 razones que ponen de manifiesto la capacidad formativa de la Academia del Valencia CF que, en los últimos 20 años, ha estado en el top 10 de Europa de clubes con más jugadores formados compitiendo en las 5 grandes ligas, según los informes del CIES Football Observatory.