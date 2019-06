Acabar con el lío de Curva Nord Aficionados del Valencia celebran un gol de su equipo. / txema rodríguez El Valencia se ha propuesto en la nueva campaña de abonos regenerar la Grada Joven | El club va a ampliar a todo el estadio el concepto de Grada Familiar y se incentivan los descuentos por pases infantiles y juveniles J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Jueves, 6 junio 2019, 01:18

Joan Laporta acabó hace quince años con los Boixos Nois, Florentino Pérez echó a los Ultra Sur del Bernabéu en 2013 -la cosa acabó en los tribunales- y, ahora, salvando las distancias Anil Murthy parece decidido a poner fin a un conflicto que los anteriores presidentes del Valencia, por unas cosas u otras, no han acertado a arreglar. Dentro de unos días el Valencia va a anunciar la nueva campaña de abonos y uno de los primeros objetivos de la estrategia que va a seguir el club es el de enterrar de una vez por todas el lío que año tras año se vive con Curva Nord. Teniendo en cuenta que este colectivo no está dado de alta como peña pero que está ubicado en un sector tan sensible como la Grada Joven Mario Alberto Kempes, es ahí donde una vez más se van a variar las condiciones.

La situación, en cualquier caso, no debe pillar por sorpresa a los miembros de esta Grada que se sientan afectados porque este año se ha vivido una situación tan paradójica como la de ver que una grada denominada de animación ha optado por el silencio como medida de protesta hacia la política que siguió el Valencia respecto, entre otras cosas, el reparto de las entradas. Murthy no ha tenido ninguna duda a la hora de señalar a Curva Nord y el último ejemplo de ello fue el comunicado que hace un mes emitió el propio club condenando los hechos que se vivieron en Mestalla en el partido contra el Arsenal, con coacciones y amenazas de algunos miembros hacia otros. «Estudiará todas las medidas necesarias de cara a la próxima temporada que puedan garantizar la existencia de una Grada Joven Mario Alberto Kempes con total ausencia de incidentes y una animación sana y en absoluta libertad», rezaba el escrito de la entidad.

Por eso la idea que se quiere poner en marcha es el de regenerar de una vez por todas este sector para dar cabida a gente más joven, con el deseo de impedir con esa fórmula situaciones que en nada tienen que ver con el simple desarrollo de un partido y del apoyo hacia el equipo.

El club parece decidido a afrontar el largo conflicto existente y regenerar la grada de animación El Valencia ya advirtió hace un mes que no aceptaba las amenazas entre miembros de este sector

Por supuesto, el eje principal de la campaña de abonos 2019-20 no será lo anteriormente expuesto, pero seguramente levantará polvareda hacia un sector que está enfrentado directamente con el presidente de la entidad. En el lanzamiento de los nuevos pases, el Valencia quiere aprovechar el tirón de la euforia por la conquista de la Copa del Rey para hacer nuevas altas y dará por supuesto continuidad al abono total (incluyó todas las competiciones) que se puso en marcha el año pasado y que tuvo bastante éxito.

Ligera subida de precios

Los precios van a subir ligeramente pero se contemplan también descuentos por asistencias y por edad, ya que se aplicarán precios especiales a los pases que se vendan para infantiles (hasta 16 años) y juveniles (hasta 25 años), una medida que pretende impulsar e incentivar que una familia pueda afrontar con más facilidad el desembolso que supone cada año el hecho de que varios de sus miembros se tengan que sacar el pase.

En este sentido, conviene destacar otra de las medidas que se han contemplado y que es el de ampliar el concepto de Grada Familiar a todas las zonas del estadio y no sólo a una zona en concreto. Este curso recién terminado, la Grada Familiar se ceñía exclusivamente a los sectores 131 y 132.