Abdennour, que costó 22 millones, al filial del Marsella El central tiene contrato con el Valencia hasta 2020, no ha jugado ni un solo minuto con el primer equipo y tiene un sueldo mensual de 225.000 euros R. D. Martes, 11 septiembre 2018, 00:44

valencia. Nunca un futbolista que había costado tanto dinero al Valencia ha tenido un fracaso tan estrepitoso. Abdennour, uno de los productos que trajo Jorge Mendes y que supuso un desembolso de 21,8 millones de euros más otros 6,8 por diferentes cláusulas, ha jugado este pasado fin de semana con el equipo filial del Olympique de Marsella, en la cuarta división francesa. La noticia, claramente reveladora de las dificultades que está teniendo el central para mantenerse incluso en el primer equipo, fue desvelada por El Desmarque. La presencia de Abdennour en el segundo equipo (ganó 0-1 en el estadio Perruc en Hyères) se debe principalmente al parón de la liga francesa por selecciones y a que el club francés se quedó con las ganas de darle salida este verano.

Abdennour, que cobra 225.000 euros al mes, figura en el listado de futbolistas de la primera plantilla (dorsal 13) pero no ha disputado ni un solo minuto de partidos oficiales en este arranque de competición. Sí ha jugado 343 minutos en cinco amistosos. El sábado, con el segundo equipo del conjunto de Marsella, fue titular y en el minuto 57 fue sustituido, curiosamente siete minutos después de que el joven Florian Chabrolle hiciera el 0-1 para el Marsella 'B'. Abdennour vino del Mónaco y tiene contrato con el Valencia hasta 2020. El 30 de junio de 2019 finaliza su cesión al Marsella y el problema es que el Valencia está condenado al fracaso porque no sólo no se ha revalorizado sino que ha perdido cotización.