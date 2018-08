40.000 gargantas en Mestalla Vista general de la grada de Mestalla. / jesús signes El Valencia no llegaba a esta cifra de abonados desde la temporada 2010-2011Marcelino destaca la importancia que tendrá la afición en el año del centenario, que vive hoy su primer capítulo con el Trofeo Naranja ÓSCAR CLAVER VALENCIA. Sábado, 11 agosto 2018, 00:42

Centenario y Champions se unen esta temporada en Mestalla. Dos alicientes únicos que aumentan la ilusión de la afición valencianista en el proyecto liderado por Marcelino. Una afición que, a escasas horas para que el murciélago arranque nuevamente su vuelo, llegaba a los tan esperados 40.000 abonados.

La relevancia del dato se acrecienta todavía más si se tiene en cuenta que el club no superaba esta cifra desde hacía ocho campañas. La última ocasión fue, por tanto, en la temporada 2010-2011, cuando la entidad valencianista alcanzó los 42.431 abonados. Desde entonces se produjo un destacado descenso que llegó a su momento más bajo en la campaña 2013-2014, con una cifra de 32.877 socios. Al año siguiente el dato volvió a crecer, aunque se quedó lejos de los 40.000, que sí se consiguieron entre los años 2008 y 2011.

No obstante, tras años de vaivenes, Marcelino consiguió enderezar el rumbo de un equipo a la deriva. Un hecho que tiene su reflejo en las gradas de Mestalla, que alcanzan ahora su tercer año consecutivo de ascensos en la cifra de abonados. Y para una campaña tan señalada en el calendario, la afición se presenta como protagonista. «Nos gustaría hacer una temporada muy buena en el centenario y en los partidos que vengan necesitamos a la afición. La estabilidad en los puestos Champions es la que nos volverá a hacer grandes, y debemos trabajar todos juntos», reconoció el propio Marcelino en la previa del Trofeo Naranja, que se disputará esta noche a las 21:30 horas ante en Mestalla.

Poco antes, a las 20 horas, arrancarán los actos previos. Durante estos se homenajeará a los socios con medio siglo de antigüedad y el grupo Bombai interpretará la canción oficial del centenario, 'Eterno junto a ti'. Además, como es habitual, se presentará a los jugadores de cara al nuevo curso. No obstante, el modus operandi será distinto en esta ocasión. Los futbolistas ya no saltarán de uno en uno al terreno de juego tras escuchar su nombre por la megafonía, como era habitual estos últimos años, sino que lo harán en grupo.

De cara al encuentro, que supondrá el primero del año del centenario ante la afición, el técnico valencianista podrá contar con la plantilla al completo, a excepción del lesionado de larga duración Francis Coquelin. Una puesta en escena que tendrá al Bayer Leverkusen como rival, y para la que Marcelino espera un desenlace mejor que el del año pasado, cuando cayeron derrotados por 1-2 ante el Atalanta italiano. «Este partido es el más atractivo para nosotros antes de la competición y estamos ilusionados. Al contrario de la pasada temporada, esperamos ganar este bonito trofeo», comentó el entrenador asturiano en la rueda de prensa previa al choque.

Esta noche, además, no sólo se presentará en Mestalla a los futbolistas de la primera plantilla. También 'jugarán' su primer partido en el feudo valencianista otros dos integrantes. El primero de ellos, el VAR. El propio Marcelino hizo referencia a esta nueva tecnología, que aterriza esta presente temporada en la liga española. «Todo lo que sea favorecer la justicia en la competición me parece que es muy favorable. No será perfecto, pero permitirá evitar aquellos errores que podíamos calificar de groseros», apuntó. También se estrena en Mestalla la campaña 'Sin humo ganamos todos', que convertirá el estadio valencianista en un espacio libre de humos. De esta manera, quedará prohibido fumar en la grada y en los espacios cerrados del recinto.

Con todas estas novedades, la plantilla al completo y con la buena noticia de haber sobrepasado ocho años después la tan ansiada barrera de los 40.000 abonados, el Valencia del centenario y de Champions empezará a andar esta noche ante su afición. Será la primera puesta de largo en el feudo de Mestalla, ausente de fútbol desde el pasado mes de mayo, y al que se agarrarán de nuevo los de Marcelino para cosechar sus éxitos, en esta ocasión en tres competiciones distintas.