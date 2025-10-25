El 1x1 del Valencia-Villarreal: Se salvan por los pelos Danjuma y Rioja

El Valencia se descompone y lo peor es que no se percibe que tenga capacidad para reaccionar. Contra el Villarreal nunca dio la sensación de ... poder hacerle daño de verdad.

Agirrezabala Portero 4

Le engañó Gerard la trayectoria en el lanzamiento de penalti que supuso el 0-1. Tampoco tuvo suerte en ese primer remate previo al segundo gol visitante, porque el balón casi se le cuela por debajo y salió directo al centro. Suma ya 16 goles en contra en lo que llevamos de temporada.

Thierry Lateral derecho 2

Otro de los silbados por la afición. No es el Thierry de antes de la lesión, ese jugador con una potencia casi descomunal. El portugués es ahora un futbolista muy impreciso, con acciones defensivas que dejan mucho que desear, como la de la acción que terminó en el segundo gol visitante.

Tárrega Central 5

Esfuerzo y generosidad en la entrena no se le puede negar al defensor valenciano, que volvió a acabar el partido con el brazalete. No lo tenía fácil en este encuentro por la calidad del Villarreal en la línea de vanguardia. Trató de llegar al centro del 0-2 tras la inocente acción de Thierry.

Copete Central 4

No era una noche fácil para él porque acapara buena parte de la atención tras sus actuaciones. Se vio envuelto en la acción del 0-1 por ese pisotón a Gerad que resultó clave para que el Villarreal fuera encauzando el encuentro. Casi evitó el segundo gol pero le pilló a contrapié.

Gayà Lateral izquierdo 4

Va camino de ser una temporada difícil para el capitán, no sólo desde el punto de vista de su rendimiento personal deportivo, sino por lo que significa su condición de peso en el vestuario en líneas generales. El cambio en el 60' es prueba de que Gayà está lejos de su mejor momento.

Pepelu Centrocampista 4

En la línea del equipo. Con tanta acumulación de futbolistas por el centro, fue prácticamente imposible desenvolverse con algo de criterio. Cuando fue sustituido también la afición silbó, aunque seguramente por la desesperación general de ver la impotencia del Valencia.

Javi Guerra Centrocampista 3

La pitada de Mestalla cuando fue sustituido refleja claramente lo que piensa en esta época de crisis la afición de un jugador que tenía que ser referencia en este Valencia y que aparece con cuentagotas. Apenas brilló el de Gilet, en un partido que necesitaba la aportación de todos.

Rioja Extremo derecho 5

Fue de lo poco que se salvó en las filas del Valencia, y no porque hiciera un partido soberbio sino porque Rioja siempre garantiza un trabajo abnegado en favor del bloque. Hasta el pitido final trató en todo momento de mantener la intensidad y el esfuerzo en cada intervención.

Diego López Extremo izquierdo 3

Muy apagado, desubicado y sin apenas incidencia en lo que al juego ofensivo del equipo se refiere. Corberán lo situó de salida por el centro esta vez, en lugar de que cayera a la banda como en otras ocasiones sí sucede. Pero no estuvo nada cómodo. Lleva ya muchos partidos así.

Danjuma Delantero 5

Fue al menos el que más lo intentó. Aún así, se quedó con las ganas de conseguir un buen remate que al menos inquietara al guardameta visitante. Cuando acabó el partido hizo la siguiente reflexión: «No hemos bajado los brazos. El penalti fue clave, pero no es excusa».

Beltrán Delantero 3

Más trabajo en favor del colectivo, sobre todo en tareas de medio del campo, que peligro en ataque. Fue desde luego su presencia en el once una de las sorpresas del derbi, pero Corberán decidió retirarle al descanso. Todavía el argentino no ha aportada prácticamente nada desde que vino.

Hugo Duro Delantero 3

Hubo una acción, con un balón que cedió atrás cuando estaba dentro del área, que no es propia de un delantero con confianza.

Jesús Vázquez Lateral izquierdo 4

Debe dar todavía un paso más al frente para demostrar que es una alternativa seria a Gayà. Aún así, quiso ayudar aunque con poca fortuna.

Almeida Centrocampista 4

Quiso darle dinamismo a la zona de creación de su equipo, y desde luego tocó bastantes balones. A ver si entra en dinámica positiva.

Raba Mediapunta 3

Sin incidencias en el juego porque entró prácticamente con el Valencia casi entregado al rival. Apenas unos minutos sobre el terreno de juego.

Santamaría Centrocampista 3

Quizás debió salir antes al campo para intentar mostrar más contundencia y presencia en el medio. Ha perdido la condición de titular.

Carlos Corberán Entrenador 2

Aunque en el primer tiempo tuvo algo de presencia su equipo, se desvaneció tras el 01. No tiene capacidad de mandar ni de reacción el Valencia.