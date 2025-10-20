El 1x1 del Alavés-Valencia: Agirrezabala rescata un punto

El Valencia tuvo un tramo inicial con varias ocasiones y protagonsimo, pero acabó retrocediendo ante la presión del Alavés, que fue comiéndole terreno al equipo ... blanquinegro.

Julen Agirrezabala Portero 7

El vasco se sintió cómodo al estar cerca de su casa y lo demostró con buenas paradas. Ya al descanso era el mejor jugador del Valencia, manteniendo con vida al equipo ante los intentos constantes del Alavés. Acertado en sus intervenciones, no se complicó con el balón.

Thierry Rendall Lateral derecho 3

Al portugués se le vio sobrepasado por la evidente falta de ritmo competitivo que sigue teniendo. La ausencia por lesión de Foulquier le forzó a jugar más de lo que debería y se nota. El Alavés sabía que era el punto débil y volcaba sus ataques por el costado donde estaba Thierry.

César Tárrega Defensa central 6

El de Aldaia tenía la tarea de liderar la defensa en ausencia de Diakhaby y lo hizo correctamente. Con alguna que otra imprecisión, pero manteniendo siempre la compostura y no precipitándose en sus acciones. Fuerte en los duelos, sufrió como todos ante la espalda de Boyé.

José Copete Defensa central 4

Regresó al once inicial por la baja de Diakhaby y se le vio más tranquilo que en otras ocasiones. Eso sí, sigue abandonando su posición por momentos dejando huecos peligrosos. Por lo demás, estuvo cumplidor y no dejó ningún error grosero. Acabó acalambrado y siendo sustituido.

José Luis Gayà Lateral izquierdo 5

El capitán no termina de arrancar esta temporada y está lejos de su mejor nivel. Sufrió ante el uno contra uno de Calebe y dejó huecos a su espalda un poco preocupantes. En ataque no se proyecta tampoco como solía hacerlo, y cuando puede, no termina de ser certero en sus centros.

Pepelu Centrocampista 5

Formó el doble pivote junto a Guerra, ganándole la partida a un Santamaría que se queda un poco señalado por Corberán. Por lo demás, partido cumplidor del de Dénia, que estuvo correcto en la salida de balón, aunque por momentos ausente en la medular. Le faltó más ímpetu.

Javi Guerra Centrocampista 5

El de Gilet generó una ocasión clara a los primeros minutos, pero en su cabalgada hacia portería le sobró un toque de más y acabó poniendo un balón complicado para Danjuma. Por lo demás, partido aceptable del valenciano, que empieza a recuperar la confianza poco a poco.

Diego López Extremo izquierdo 4

El asturiano parece un poco desaprovechado en esa banda izquierda donde se solapa mucho con Danjuma. Quizá Corberán debería probar al 'Guajín' en una posición más centrada como segunda punta, donde podría sacar a relucir su velocidad y su movimiento al espacio rival.

Luis Rioja Extremo derecho 5

En su regreso a Mendizorroza, donde es muy querido, el andaluz cuajó un buen partido sin brillanteces. Como siempre, fue dueño del carril diestro, pero estuvo más pendiente de ayudar atrás a Thierry que de proyectarse ofensivamente para abrir el campo. Tiene que hacer más.

Arnaut Danjuma Delantero 5

El neerlandés tuvo en sus botas un par de intentos peligrosos sobre la portería de Sivera, aunque no fue capaz de trasformar ninguno en goles. Eso sí, cuando la toca, todo el mundo se da cuenta de que es el mejor del Valencia. Fue sustituido pronto por su poco sacrificio defensivo.

Hugo Duro Delantero 3

Estos partidos en los que el Valencia juega tan replegado no le vienen bien al madrileño, que tiene que estar más cerca del área rival. Se notó mucho, porque aunque se sacrifica en la presión, luego llegaba desfondado al ataque y tenía imprecisiones. Si no le llegan, no puede marcar, claro.

Dani Raba Delantero 2

Salió desde el banquillo el primero y no tuvo apenas ocasiones. Estuvo más pendiente de pegarse con los rivales que de desmarcarse.

Eray Cömert Defensa central 2

El suizo tuvo que salir por las molestias de Copete y debutó esta temporada. Sus primeros minutos, pocos, pero eficientes y sin líos.

Baptiste Santamaría Centrocampista 2

El francés salió acelerado del banquillo y cometió un par de faltas que le llevaron a ser amonestado. Ha perdido el sitio y se le ve frustrado.

Lucas Beltrán Delantero 2

El argentino no tuvo tampoco mucho tiempo para hacer algo positivo y estuvo más pendiente de los choques que de los balones al pie.

Carlos Corberán Entrenador 4

Tardó mucho en hacer los cambios cuando se veía que el equipo necesitaba algún refresco. Es un poco cabezón con sus ideas, y eso es así.