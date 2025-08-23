El valenciano que más ha vivido con el corazón de otro A sus 81 años, Ginés Buendía celebrará mañana el 37 aniversario del órgano que le dio un futuro

Ginés Buendía Paredes ha tenido dos vidas. La primera terminó cuando su corazón falló hace 37 años. La segunda comenzó en forma de milagro cuando encontró a su donante. Ginés sufrió un infarto de miocardio que posteriormente le provocó una insuficiencia cardiaca terminal el 16 de mayo de 1988, a partir de ese día su vida cambió. Tras acudir a un gran número de especialistas cardíacos en diferentes puntos de España, su suerte o destino le acabó llevando al Hospital Clínica Universidad de Navarra el 14 de julio del 88. «O me sometía a un trasplante o no tenía nada qué hacer, no me daban ni un mes de vida», expresa Ginés.

Finalmente el doctor Jesús Herrero y su equipo le realizaron con éxito su trasplante. «He pasado por el momento más crítico de mi vida, pero aquí estoy», de este modo comparte sus pensamientos sobre la lucha que le ha tocado vivir. Permaneció en la lista de espera para encontrar a su donante durante 40 días, el tiempo que tardó en llegar su segunda oportunidad. Su recuperación fue costosa, pero alejada de lo complicado, «mi cuerpo no rechazó el corazón, todo lo contrario, me sentía genial», comenta el trasplantado sobre cómo aceptó el nuevo cambio, «vivo como una persona normal, pero me he cuidado mucho durante estos años», afirma Ginés. Buendía se ha establecido como el hombre más longevo trasplantado en la Comunitat Valenciana según el hospital de La Fe. Tan solo tardó un mes en volverse a incorporar al trabajo tras el trasplante, lo que representa su espíritu de superación. En todo este proceso, Ginés reconoce que el papel de su esposa, Natividad, ha sido determinante.

«Nati ha sido mi gran apoyo, ha estado conmigo las 24 horas desde lo sucedido». Ella ha estado a su lado desde el primer día, acompañándolo en los momentos más duros y sosteniéndolo en cada paso de su recuperación. Su apoyo constante, su paciencia y su fortaleza le han dado a Ginés la serenidad y la motivación necesarias para afrontar con esperanza un camino tan complejo como el de un trasplante de corazón. Para él, la vida que hoy disfruta no sería la misma sin la presencia y el amor incondicional de Natividad, a quien considera su mayor aliada en esta segunda oportunidad que el destino le brindó. También admite que el acompañamiento de sus tres hijos, fue importante durante el largo camino.

«Mi donante me devolvió a la vida, le estoy eternamente agradecido», —dice con la voz entrecortada—. Al recordar el día de su trasplante, vuelve a tener muy presente el gesto de generosidad que permitió que su corazón siguiera latiendo. Ese acto de entrega anónima y desinteresada no sólo le regaló una segunda oportunidad, sino que también se convirtió en la base de todo lo que ha construido desde entonces: su familia, sus proyectos y la posibilidad de acompañar hoy a otros pacientes que atraviesan situaciones similares.

Sin embargo, Ginés sabe que detrás de cada donación hay una familia que, en medio del dolor más profundo, toma una decisión de enorme grandeza: decir «sí» a la vida de otros cuando acaban de perder a un ser querido. Ese instante, marcado por la tristeza y la despedida, se transforma en esperanza para quienes esperan un órgano que puede salvarles.

Hoy, tras llevar media vida con el corazón de otro afirma que está viviendo su mejor fase, basada en ayudar a los demás. Desde el año 2012, Ginés forma parte de la Asociación Valenciana de trasplantados de corazón y de pulmón (Avatcor), a través de esta entidad ha dedicado todos los lunes desde hace años en visitar a pacientes trasplantados o en lista de espera del Hospital de la Fe, donde les acompaña, apoya y sobretodo, les brinda esperanza. «Quiero que sepan que se puede, qué lo pueden lograr», afirma emocionado. La iniciativa es voluntaria, pero para Buendía ahora es una gran parte de su vida y asegura que son una familia.

Su historia está íntimamente ligada a la evolución de los trasplantes cardíacos en nuestro país: de ser un procedimiento excepcional en los años ochenta, se ha consolidado como una realidad cada vez más frecuente, con entre 300 y 350 intervenciones anuales en España. Según el hospital La Fe, solo en la Comunitat Valenciana se realizan alrededor de 35 a 40 trasplantes al año, todos ellos en el Hospital La Fe de Valencia, centro referente que además lidera las estadísticas a nivel nacional y figura entre los más activos del mundo, con récords como el alcanzado el año pasado, cuando se llevaron a cabo 47 procedimientos en un solo año. Desde que se puso en marcha el programa en 1987, La Fe ha realizado 1.062 trasplantes de corazón, siendo el hospital español que más ha llevado a cabo en toda su historia.

A día de hoy, unas 10 a 15 personas esperan en la Comunidad la oportunidad de recibir un órgano que les devuelva la vida, tal y como le ocurrió a Ginés hace casi cuatro décadas, ejemplo vivo de esperanza para quienes aún aguardan esa segunda oportunidad.

Gines Buendía Paredes es un hombre que ha superado la mayor batalla de su vida, con positividad y esfuerzo. Ahora lo único que le queda es agradecimiento, no solo a su donante, también a la asociación Avatcor, por permitirle brindar esperanza a quienes no la tienen. Pero sobre todo, está en deuda con el doctor que le hizo renacer, «siempre le estaré agradecido al doctor Jesús Herrero, me salvó». La vida no es fácil, y en muchas ocasiones te pone a prueba, Ginés Buendía es el ejemplo personificado de que a veces, la vida da segundas oportunidades.

