Un ciudadano utilizando la fuente de agua refrigerada LP

Las fuentes de agua fresca de Valencia baten récords en un verano tórrido

Los dispositivos instalados por el Ayuntamiento en las calles reparten más de 124.000 litros en dos meses, con aumentos de hasta un 21% más en las semanas de mayor calor

Erika Manso Casillas

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 17:31

Las fuentes municipales de agua fría y gratuita de Valencia se han trasformado este verano en un recurso esencial para los vecinos y turistas y ... han alcanzando de este modo cifras históricas de consumo. En tan solo los meses de julio y agosto han dispensado más de 124.000 litros, con incrementos de hasta un 21% más en las en las semanas de mayor calor, lo que supone una buena acogida de este servicio público. Actualmente la ciudad cuenta con 54 fuentes de agua filtrada y refrigerada, capaces de generar 120 litros por hora. El Ayuntamiento prevé cerrar el año con 23 nuevas instalaciones, con el objetivo de alcanzar un total de 77.

