Las fuentes de agua fresca de Valencia baten récords en un verano tórrido

Las fuentes municipales de agua fría y gratuita de Valencia se han trasformado este verano en un recurso esencial para los vecinos y turistas y ... han alcanzando de este modo cifras históricas de consumo. En tan solo los meses de julio y agosto han dispensado más de 124.000 litros, con incrementos de hasta un 21% más en las en las semanas de mayor calor, lo que supone una buena acogida de este servicio público. Actualmente la ciudad cuenta con 54 fuentes de agua filtrada y refrigerada, capaces de generar 120 litros por hora. El Ayuntamiento prevé cerrar el año con 23 nuevas instalaciones, con el objetivo de alcanzar un total de 77.

La alcaldesa en funciones y presidenta de la Empresa Mixta de Aguas (Emivasa), María José Ferrer San Segundo, y el concejal del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, han visitado este martes el centro de operaciones de la compañía en Vara de Quart para conocer el balance de la temporada junto al CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín. Durante el encuentro, se destacó que las fuentes más utilizadas hasta ahora eran las que se encuentran situadas en los Jardines de Viveros, la de la Plaza del Ayuntamiento y la del Jardín del Turia, pero las dos nuevas incorporaciones en la Marina en el mes de agosto se han llevado la palma: han sido las más empleadas.

La visita también sirvió para comprobar el funcionamiento del gemelo digital de la red de agua potable, un sistema pionero que permite anticipar incidencias, detectar fugas y gestionar la red de forma remota y continua, lo que ha consolidado Valencia como referente internacional en gestión hidráulica. A esta innovación tecnológica, se suma el avance en la digitalización del servicio al cliente: la app móvil de Emivasa, lanzada en marzo, ya suma 24.000 usuarios, mientras que la factura electrónica alcanza a 177.512 abonados, un 39% del total, lo que ha permitido reducir en un 70% las reclamaciones.

Cabe destacar que sólo durante este año la factura electrónica ha crecido en 8 puntos porcentuales y casi 17 puntos desde 2023 en Valencia. Así, cuatro de cada diez valencianos ya son digitales y el objetivo de EMIVASA es alcanzar el 50 por ciento durante los próximos meses. Para alcanzar esta meta y consolidar el modelo digital, desde EMIVASA se subraya la importancia estratégica de gestionar adecuadamente el padrón de abonados. Este trabajo continuo de depuración de datos es clave para la optimización de las comunicaciones con los clientes, al permitir notificar de forma eficaz incidencias o avisos importantes. A su vez, genera eficiencias al evitar duplicidades en envíos, reducir la carga en atención al cliente y facilitar la gestión de cobros. Finalmente, un padrón fiable es esencial para diseñar futuras campañas y estrategias de servicio que permitan mejorar la experiencia del cliente de EMIVASA cuya acción está enfocada en las personas, auténtico centro de gravedad en la gestión de la compañía.