«La sanidad valenciana necesita entre dos y tres mil médicos más» Andrés Cánovas, neuropediatra y secretario general del sindicato médico CESM / Irene Marsilla El dirigente sindical, Andrés Cánovas, asegura que el problema más urgente de resolver es el que se deriva de la retirada de ambulancias para atender a domicilio LAURA GARCÉS Valencia Miércoles, 29 agosto 2018, 01:05

Andrés Cánovas, neuropediatra, lleva desde el año 2000 al frente del sindicato médico CESM como su secretario general. En conversación con LAS PROVINCIAS analiza las cuestiones que preocupan en el ámbito sanitario. Pone el acento en el malestar existente por la retirada de las ambulancias en atención continuada y se detiene a señalar la necesidad de profesionales en la sanidad y la publicación del plan de recursos humanos, entre otras cuestiones.

- ¿En qué situación se encuentra la sanidad valenciana?

-En este momento el problema más importante se creó con el contrato de las ambulancias que se puso en marcha el 1 de agosto, que dio lugar a problemas de desplazamiento en atención continuada para asistir a los pacientes que tenían que ver los médicos de primaria. Esto ha dado lugar a una movilización prácticamente en casi todas las provincias, más en Alicante, y a la recogida de firmas. En estos momentos, como prioridad por parte de la Administración, por las conversaciones que he tenido con la directora de Recursos Humanos y la de Asistencia Sanitaria, es una prioridad esencial el desplazamiento de las personas de atención continuada y de primaria. Hemos conseguido una reunión el miércoles con Asistencia Sanitaria.

-¿Cuántos profesionales necesita la sanidad valenciana y cómo se puede solucionar la carencia?

-El problema principal para saber realmente el número de profesionales que se precisan es para lo que se hizo el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH). Se redactó para estudiar departamento por departamento el personal de cada categoría que se necesitaba. Pero como no se ha publicado el PORH todavía, ni nos hemos reunido para hablar del mismo, pues realmente no puedo decir la cantidad de profesionales. Sé la cantidad de médicos y se requieren aproximadamente entre dos mil y tres mil más de distintas especialidades: pediatras, anestesistas, traumatólogos. Cuando Asistencia Sanitaria busca para contratar a dichos especialistas no los encuentra porque el índice de paro médico en la Comunitat no supera el 0,7%

- ¿Hay solución para las listas de espera?

-Hay solución con dinero; si se pueden poner en marcha una serie de criterios que se firmaron con los gobiernos anteriores y que dan la opción a que médicos puedan trabajar por la tarde cobrando, haciendo jornadas especiales. Esto es dinero que tienen que cobrar los médicos por hacer la jornada por encima de la normal. Pero en la Comunitat tenemos un presupuesto que es de los más bajos de todas las CC.AA. Recibimos por debajo de los mil euros por habitante y esa falta de dinero hace imposible el aumento necesario de los profesionales que tengan que llegar a solucionar el problema de la asistencia sanitaria.

- ¿La jubilación forzosa sigue sin resolverse?

-Creo que la Administración actual tiene prácticamente asumido que no se va a realizar porque no existen profesionales suficientes en ninguna de las categorías, aunque se siguen jubilando a personas que después ganan en sentencia la jubilación y vuelven a cobrar los salarios sin haber trabajado, lo cual es ridículo. Yo espero por parte de esta Administración que deje de jubilar a los médicos y mantenga la edad hasta los 70 años porque se necesitan médicos y esa carencia se puede paliar en parte no haciendo las jubilaciones forzosas a los 65 años.

- Ha mencionado que todavía no se ha publicado el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH), ¿qué depende de esta situación?

-Del PORH depende primero de que salga publicado. Cuando salga, podremos hablar realmente de los recursos humanos de todas las categorías que se precisan en los distintos departamentos. Entonces se abrirán las comisiones pertinentes para poner en marcha el plan, pero hasta que no esté no podemos plantearnos que podamos solucionar la falta de profesionales. Este problema no se solucionará a pesar de que la OPE de 2018 va a salir ya, han salidos las del 16 y 17, pero esto lo que hace es convertir en fijos los contratos en precario, pero nada más. No existe realmente un aumento de los profesionales médicos por las Ofertas Públicas de Empleo.

- ¿Cómo se puede acabar con la saturación de las Urgencias?

-Uno de los problemas que he hablado con la conselleria es el de la atención continuada de primaria. Las Urgencias se sobrecargan mucho en los hospitales porque existe una falta de atención continuada en primaria en un nivel adecuado. Es específicamente necesario resolver el problema de la continuada, sobre todo en primaria, porque es posiblemente la solución para disminuir las urgencias en los hospitales y por eso nos reuniremos la semana que viene.

- ¿Sobre que otras cuestiones están ahora trabajando?

-En estos momentos estamos negociando la Orden de Bolsa nueva. La directora general de Recursos Humanos ha anunciado que en el próximo trimestre o como muy tarde a final de año estará solucionado. Esto es importante para todos que sea así. Bajo nuestro punto de vista también es muy importante que se afronte, más tarde o más temprano, nos han dicho que tienen intención de afrontarlo, un nuevo plan de productividad porque el que tenemos no es incentivador.