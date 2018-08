Manteros, el delito sin castigo Varios manteros, ayer en la calle Calabazas de Valencia / J. J. Monzó Los vendedores de mercadillos exigen al Ayuntamiento más multas y decomisos | Los comerciantes alertan de la «impunidad total» de las ventas ilegales en Valencia y reclaman la intervención urgente de la Policía Nacional PACO MORENO Valencia Lunes, 13 agosto 2018, 20:59

«No es que pidamos que aumenten las patrullas de la Policía Local, lo que reclamamos es que hagan algo porque ahora no se ha hace nada«. A José Vicente Domínguez, presidente de una de las asociaciones de mercadillos ambulantes de Valencia, el asunto de la venta ilegal de los manteros se nota que le preocupa y le enfada.

«Venden con total impunidad porque los vemos llegar con carritos de la compra repletos de género; no creo que eso les sirva para salir corriendo cuando hay un decomiso general del top manta«, añade. La situación de la venta ilegal ha empeorado los últimos meses en Valencia y ayer mismo se podía ver una fila de puestos en el suelo junto al mercadillo dominical que rodea el Mercado Central.

«La desaparición de la Unidad GOES nos ha afectado mucho«, añade en referencia a la reordenación de la Policía Local, para incidir en que el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno »lo que están permitiendo es un delito en las calles de Valencia; se trata de productos falsificados, de piratería«. De ahí que reclamase una mayor implicación de la Policía Nacional.

«Estamos cansados de ver las patrullas que pasan al lado de los manteros y no hacen nada, ni multas ni decomisos, cuando se trata de un delito, sin más«. Domínguez pronosticó que a corto plazo aumentará el problema por esta falta de recursos y decisión, por lo que no le resultó extraño que suba la tensión cada vez más en los mercadillos.

«Los vendedores tenemos que poner cajas o sillas enfrente de nuestros puestos para que no se pongan y nos tapen el paso», cita como ejemplo. En algunos mercadillos de Valencia, las ventas ilegales crecen a ojos vista como en Benicalap. «Sabemos que si no son siete u ocho agentes, la Policía Local no entra a realizar decomisos».

Los manteros se colocaban ayer como siempre en la calle Calabazas, la plaza de la Merced y la plaza Ciudad de Brujas. Es uno de los mercadillos que el Ayuntamiento quiere remodelar restringiendo el tipo de productos que se pueda comerciar.

«La nueva ordenanza nos afecta sólo a nosotros», señala Domínguez den referencia a las sanciones de 300 euros por la venta sin licencia o de productos no autorizados. Pero otra cuestión distinta es lo que sucede con los manteros: «es un delito contra la propiedad industrial, es piratería, y no hacen nada».

La asociación de comerciantes del centro histórico ha pedido varias veces una actuación más contundente en zonas como la plaza de la Reina, la calle Ruzafa o Juan de Austria. De momento, lo único que lograron fue un refuerzo de patrullas las pasadas navidades.

Decomiso en Gandia

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Gandia a tres hombres, uno de ellos menor, como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial tras intervenirles en el maletero del coche en el que circulaban centenares de prendas de ropa de deporte de marcas al parecer falsas.

Según fuentes policiales, los detenidos, de origen senegalés y edades comprendidas entre los 16 y 22 años, llevaban 423 camisetas y 306 pantalones de deporte de marcas al parecer falsas que iban a vender en la playa, así como 400 euros en efectivo. Los hechos ocurrieron sobre las siete y media de la tarde cuando los policías realizaban un dispositivo de prevención.