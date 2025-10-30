Magia en el colegio donde hace un año hubo lágrimas

Este miércoles fue un día diferente para los valencianos. En el colegio Larrodé de Catarroja, también. 29 de octubre, y aunque el calendario avance, ... hay heridas que aún no se cierran. Se cumple un año desde la tragedia. Pero este 29 de octubre, en el mismo lugar donde hubo lágrimas, vuelve a haber risas.

El gimnasio del colegio, aquel que hace un año fue lo único que se pudo salvar y se convirtió en un punto de recogida de alimentos y donaciones, se ha llenado de ilusión y aplausos. Más de 300 niños, de entre dos y seis años, han asistido a los pases realizados por la Asociación de Magos Solidarios. Una iniciativa impulsada por Anaïs Darder, más conocida como 'Mamá de Plutón'.

«Algunos niños lo perdieron todo el año pasado, esto les dará una alegría», afirma Anaïs, quien recuerda con sentimiento las adversidades a las que se tuvieron que enfrentar familias del centro. «Esto era necesario, los niños lo necesitaban», confiesa Anaïs, que no ha podido contener la emoción al ver la cara de los pequeños. «Hoy es un día complicado, la gente está nerviosa, esto les ayudará a despejarse», añade.

De la tragedia nació la solidaridad

La Asociación de Magos Solidarios se formó a raíz de la dana. Darder, con experiencia como cooperante internacional en zonas de guerra y catástrofes como en el terremoto de Haití en 2010 o la guerra de Ucrania, escribió a numerosos magos de la Comunitat Valenciana. Uno de los primeros en responder fue Ati, representante de la asociación y quien vivió de primera mano la riada desde la zona cero, en Alfafar, donde él reside.

«Muchos trabajadores del sector perdimos nuestros trabajos, pero queríamos hacer algo por los niños de los pueblos afectados», comenta Ati con una sonrisa. De este modo, y de manera muy orgánica se unieron un gran grupo de magos dispuestos a llevar ilusión a todos los centros.

En Larrodé, los pequeños de infantil no podían apartar la vista del escenario. Ati, con su sonrisa inagotable, hizo participar a los niños en cada truco. En sus manos, su pañuelo se transformaba en una paloma y los aplausos rompían el silencio del amplio gimnasio.

Tras el espectáculo de 40 minutos de duración, las maestras junto a los alumnos han alabado el trabajo del mago y le han agradecido su presencia en un día tan especial. «Venimos a darte las gracias por el espectáculo, estamos muy contentos», comentaba una maestra del centro.

Esta jornada en Catarroja forma parte de una gran iniciativa que llega a más de 20 centros educativos de la zona cero repartidos entre las localidades de Paiporta, Alfafar, Massanassa, Beniparell, Catarroja y Benetússer. Donde 5.000 niños siguen recuperando la normalidad en sus colegios tras un año desde lo ocurrido. Larrodé, por ejemplo, ha reabierto este curso tras una gran reconstrucción.

Anaïs Darder es la demostración de la superación frente a las grandes adversidades, «Yo siempre he dedicado mi vida a ayudar a los demás, sobre todo a los niños», «Nunca esperé tener que hacer esto en casa», confiesa. Según ella, a pesar de haber vivido situaciones parecidas en otros países, hacerlo en Valencia duele más.

Un año después, la magia ha vuelto a abrir la puerta de la emoción y la esperanza. A pesar de lo vivido, esta iniciativa demuestra que se pueden encontrar maneras para poder sobrellevar el dolor que dejó la riada y todos los que se fueron con ella.