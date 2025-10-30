Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los alumnos del colegio Larrodé disfrutando del espectáculo de magia JL Bort

Magia en el colegio donde hace un año hubo lágrimas

Más de 300 niños, de entre dos y seis años han asistido a los pases realizados por la Asociación de Magos Solidarios para sobrellevar el aniversario de la dana | «Es un día complicado, la gente está nerviosa, esto les ayudará a despejarse», añade Anaïs Darder, organizadora de la jornada

Erika Manso

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:35

Comenta

Este miércoles fue un día diferente para los valencianos. En el colegio Larrodé de Catarroja, también. 29 de octubre, y aunque el calendario avance, ... hay heridas que aún no se cierran. Se cumple un año desde la tragedia. Pero este 29 de octubre, en el mismo lugar donde hubo lágrimas, vuelve a haber risas.

