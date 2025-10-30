Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
Una mujer pasea por Valencia durante el apagón del pasado mes de abril. MIGUEL RIOPA / AFP

Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 29 municipios de la provincia del 1 al 7 de noviembre

Consumo ·

Los trabajos para mejorar la calidad del suministro eléctrico de los ciudadanos obligan a suspender el servicio durante algunas horas

A. Pedroche

A. Pedroche

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:17

Comenta

El pasado mes de abril en España vivimos un episodio sin precedentes. Un apagón general creo el caos durante más de 12 horas en todo el país. Millones de personas se quedaron sin luz y las velas y las linternas fueron las absolutas protagonistas. Ahora Iberdrola ha anunciado cortes de luz en la ciudad de Valencia y otros 29 municipios de la provincia del 1 al 7 de noviembre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

Se producirán cortes de electricidad en las siguientes localidades: Albal, Alboraya, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alzira, Annas, Barracas de Aguas Vivas/Carcaixent, Bellreguard, Benetússer, Bétera, Bocairent, Burjassot, Catarroja, Chiva, Corbera, Godelleta, L'Alcudia, Masarrochos, Massanassa, Meliana, Moncada, Oliva, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Rafelbunyol, Riba-roja del Turia, Sedaví y Valencia.

Cortes de luz en Valencia

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 00.05 A 3.00 HORAS

Cl Arquitecto Rodriguez: 6, 8

Cl Higueruelas: 8, 10, 12

Cl Padre Viñas: 52 1

Cl Reig Genoves: 15, 21, 27 PR, 27, 28, 32, 38, 40

Pz Gloria Fuertes: 7, 8, 9, 10 BI, 10, 11, 12, 13

Pz Mustaçaf: 1

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 00.05 A 6.00 HORAS

Av Pio XII: 27

Cl Gaudencia Torres: 2, 4, 7, 9, 14

Cl Obispo Soler: 1, 3, 13

Cl Rascaña: 5, 11, 13, 26, 28

Cl Valdelinares: 2, 4

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 03.00 A 6.00 HORAS

Cl Reig Genoves: 34

Cl Senda Orriols: 7, 9, 13, 15

Pz Actor Luis Ramirez: 1 1

LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 00.05 A 7.00 HORAS

Cl Estrella: 14, 16, 18

Cl Julio Antonio: 1 A, 3, 4, 6, 8

Cl San Vicente Martir: 95, 110

Pz España: 2, 3, 4

MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.15 A 10.15 HORAS

Cl Triador: 22, 24, 26

MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 11.30 A 13.30 HORAS

Cl Buen Orden: 6 1

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 5.00 A 7.00 HORAS

Av Gran Via Marques Del Turia: 34, 36, 38, 42, 44

Cl Almirante Cadarso: 6, 8, 10, 12 GB, 12

Cl Conde De Altea: 9, 11, 13, 15

Cl Maestro Gozalbo: 1, 3, 5, 7, 9

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 8.40 A 9.00 HORAS

Av Juan XXIII: 43

Cl Federico Alcacer Aguilar: 1

Cl Pere Delmonte I Hurtado: 2

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 10.30 A 10.50 HORAS

Cl Jose Aguilar: 50, 57, 59

Cl Maestro Valls: 46, 48

Cl Santos Justo Y Pastor: 126, 128

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 11.40 A 12.30 HORAS

Cl Duque De Gaeta: 19, 21 DU, 21, 23 DU, 23, 25 DU, 25,33

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 8.10 A 8.30 HORAS

Av Baleares: 44

Av Francia: 11 1, 19

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 14.10 A 14.30 HORAS

Av Baleares: 44

Av Francia: 11 1, 19

Pincha aquí para ver la nota de prensa

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

Te puede interesar

