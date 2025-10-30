Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 29 municipios de la provincia del 1 al 7 de noviembre
Consumo ·Los trabajos para mejorar la calidad del suministro eléctrico de los ciudadanos obligan a suspender el servicio durante algunas horas
Jueves, 30 de octubre 2025, 15:17
El pasado mes de abril en España vivimos un episodio sin precedentes. Un apagón general creo el caos durante más de 12 horas en todo el país. Millones de personas se quedaron sin luz y las velas y las linternas fueron las absolutas protagonistas. Ahora Iberdrola ha anunciado cortes de luz en la ciudad de Valencia y otros 29 municipios de la provincia del 1 al 7 de noviembre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.
Se producirán cortes de electricidad en las siguientes localidades: Albal, Alboraya, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alzira, Annas, Barracas de Aguas Vivas/Carcaixent, Bellreguard, Benetússer, Bétera, Bocairent, Burjassot, Catarroja, Chiva, Corbera, Godelleta, L'Alcudia, Masarrochos, Massanassa, Meliana, Moncada, Oliva, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Rafelbunyol, Riba-roja del Turia, Sedaví y Valencia.
Cortes de luz en Valencia
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 00.05 A 3.00 HORAS
Cl Arquitecto Rodriguez: 6, 8
Cl Higueruelas: 8, 10, 12
Cl Padre Viñas: 52 1
Cl Reig Genoves: 15, 21, 27 PR, 27, 28, 32, 38, 40
Pz Gloria Fuertes: 7, 8, 9, 10 BI, 10, 11, 12, 13
Pz Mustaçaf: 1
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 00.05 A 6.00 HORAS
Av Pio XII: 27
Cl Gaudencia Torres: 2, 4, 7, 9, 14
Cl Obispo Soler: 1, 3, 13
Cl Rascaña: 5, 11, 13, 26, 28
Cl Valdelinares: 2, 4
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 03.00 A 6.00 HORAS
Cl Reig Genoves: 34
Cl Senda Orriols: 7, 9, 13, 15
Pz Actor Luis Ramirez: 1 1
LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 00.05 A 7.00 HORAS
Cl Estrella: 14, 16, 18
Cl Julio Antonio: 1 A, 3, 4, 6, 8
Cl San Vicente Martir: 95, 110
Pz España: 2, 3, 4
MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.15 A 10.15 HORAS
Cl Triador: 22, 24, 26
MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 11.30 A 13.30 HORAS
Cl Buen Orden: 6 1
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 5.00 A 7.00 HORAS
Av Gran Via Marques Del Turia: 34, 36, 38, 42, 44
Cl Almirante Cadarso: 6, 8, 10, 12 GB, 12
Cl Conde De Altea: 9, 11, 13, 15
Cl Maestro Gozalbo: 1, 3, 5, 7, 9
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 8.40 A 9.00 HORAS
Av Juan XXIII: 43
Cl Federico Alcacer Aguilar: 1
Cl Pere Delmonte I Hurtado: 2
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 10.30 A 10.50 HORAS
Cl Jose Aguilar: 50, 57, 59
Cl Maestro Valls: 46, 48
Cl Santos Justo Y Pastor: 126, 128
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 11.40 A 12.30 HORAS
Cl Duque De Gaeta: 19, 21 DU, 21, 23 DU, 23, 25 DU, 25,33
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 8.10 A 8.30 HORAS
Av Baleares: 44
Av Francia: 11 1, 19
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 14.10 A 14.30 HORAS
Av Baleares: 44
Av Francia: 11 1, 19
