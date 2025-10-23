Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 27 municipios de la provincia para esta semana (del 25 al 31 de octubre)
Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones
Jueves, 23 de octubre 2025, 11:03
Las renovables y los picos de demanda son factores de riesgo de cara a un nuevo apagón general. Red Eléctrica niega este riesgo, pero pide medidas urgentes a la CNMC para controlar la tensión en la red. Mientras tanto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, admite que ha habido variaciones de tensión en el sistema. Es por ello que el miedo a un apagón general sigue muy presente entre la población.
Para esta semana Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 27 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.
De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Albal, Alfarp, Algemesí, Alginet, Bétera, Benetússer, Catarroja, Corbera, Daimús, Godella, Massanassa, Oliva, Paiporta, Paterna, Quart de Poblet, Real, Cortes de Pallás y Sedavid, entre otros.
Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.
Valencia: Sábado 25 de octubre, de 00.15 a 06.3 horas
Cl Horneros: 2
Cl Martinez Cubells: 2, 4, 5 1, 6, 7, 8, 10
Cl Mossen Femades: 10
Cl Ribera: 3, 6, 8
Pe Ruzafa: 2, 5, 8, 10
Valencia: Lunes 27 de octubre, de 08.00 a 09.3 horas
Cl Corona: 2, 4
Cl Mercado Mossen Sorell: 1, 27, 36, 55, 87
Valencia: Martes 28 de octubre, de 08.15 a 10.15 horas
Av Ausias March: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Cl Juan Ramon Jimenez: 47, 49
Cl Olta: 53, 55, 64 BI
Cl Pedreguer: 3
Valencia: Martes 28 de octubre, de 11.30 a 13.30 horas
Cl Belen: 1, 3, 5, 7
Cl Cadirers: 11
Cl Danzas: 10
Valencia: Miércoles 29 de octubre, de 08.15 a 10.15 horas
Av Oest: 44, 46
Cl Huesca: 6
Cl Nuestra Señora De Gracia: 4, 6
Cl Quevedo: 5
Valencia: Miércoles 29 de octubre, de 08.30 a 10.30 horas
Cl Fusta: 54
Cl Santos Justo Y Pastor: 154
Valencia: Miércoles 29 de octubre, de 13.30 a 15.00 horas
Cl Corona: 2, 4
Cl Mercado Mossen Sorell: 1, 27, 36, 55, 87
Valencia: Jueves 30 de octubre, de 08.00 a 08.30 horas
Cl Calamocha: 22, 25, 27
Cl Churat Y Sauri: 1, 6, 8, 9, 13, 15, 16
Cl Corazon De Jesus: 2, 5, 9
Cl Tres Forques: 27
Cl Turis: 12
Pz Patraix: 13, 17, 18, 19
Valencia: Jueves 30 de octubre, de 15.00 a 15.30 horas
Cl Calamocha: 22, 25, 27
Cl Churat Y Sauri: 1, 6, 8, 9, 13, 15, 16
Cl Corazon De Jesus: 2, 5, 9
Cl Tres Forques: 27
Cl Turis: 12
Pz Patraix: 13, 17, 18, 19
Valencia: Jueves 30 de octubre, de 22.00 a 22.15 horas
Cl Ruzafa: 4, 6, 8, 14, 20, 22, 24
Cl Xativa: 30
Ps Doctor Serra: 1 1, 1, 2, 3
Valencia: Vienes 31 de octubre, de 07.45 a 08.00 horas
Cl Ruzafa: 4, 6, 8, 14, 20, 22, 24
Cl Xativa: 30
Ps Doctor Serra: 1 1, 1, 2, 3
Valencia: Vienes 31 de octubre, de 08.01 a 09.30 horas
Cl Cuba: 8, 10, 16, 18
Cl Denia: 68, 70, 74, 76, 82 BI, 84 PR
Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».
