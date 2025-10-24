Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación del paquete de medidas en Delegación de Gobierno. LP

El Gobierno anuncia un paquete 56 millones de euros para la recuperación de la Albufera

La ministra Aagesen anuncia medidas como la creación de un cinturón verde en la zona norte de la marjal o una restauración del perímetro de la laguna que evite la llegada de residuos ante nuevas catástrofes

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:19

Comenta

El Gobierno de España ha anunciado este viernes un paquete de medias para mejorar la protección y resiliencia del Parque Natural de la Albufera frente ... a episodios adversos, como fue la riada del 29 de octubre en la provincia. A este respecto, la ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen ha indicado que el Gobierno destinará 56,2 millones de euros a una serie de trabajos para proteger el paraje. Además, ha mencionado que dentro de estos presupuesto no se incluyen las medidas que ya lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por lo que, según la ministra, en total el Estado está invirtiendo 132 millones de euros a la laguna valenciana.

