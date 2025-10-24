El Gobierno anuncia un paquete 56 millones de euros para la recuperación de la Albufera

El Gobierno de España ha anunciado este viernes un paquete de medias para mejorar la protección y resiliencia del Parque Natural de la Albufera frente ... a episodios adversos, como fue la riada del 29 de octubre en la provincia. A este respecto, la ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen ha indicado que el Gobierno destinará 56,2 millones de euros a una serie de trabajos para proteger el paraje. Además, ha mencionado que dentro de estos presupuesto no se incluyen las medidas que ya lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por lo que, según la ministra, en total el Estado está invirtiendo 132 millones de euros a la laguna valenciana.

«El obietivo es crear una red de infraestructuras verdes que protejan el humedal», ha afirmado la ministra. Para ello, habrá habrá dos líneas de actuación. La primera de ellas es las actuaciones que lleva a cabo la CHJ desde que sucediera la tragedia del pasado octubre. La segunda, son una serie de medidas a través de más de 56 millones de euros que ha presentado Aagesen. La ministra ha reconocido que desde la conselleria de Medio Ambiente se aportaron medidas necesarias para lograr estos objetivos.

Entre las medidas anunciadas, destaca una primera línea de trabajo que ya está en marcha, y está basada en el objetivo de lograr un mayor conocimiento científico, diagnóstico y seguimiento de los efectos de la dana sobre el humedal. Para ello se han destinado o destinarán 1,4 millones de euros. Ya se ha llevado a cabo un seguimiento de los contaminantes que acabaron en el paraje, y ahora se pretende hacer un estudio integral para conocer el ciclo de comportamiento del agua. Esta segunda parte, que acaba de comenzar, se lleva un millón de euros de los 1,4 anunciados para esta línea.

En cuanto a las actuaciones en la laguna, el Gobierno ha anunciado medidas innovadoras como crear un cinturón verde al norte del paraje por 5.5 millones de euros. Un espacio más amplio de vegetación para frenar el impacto sobre la laguna. En esa línea, también se ampliará y restaurará la orla de vegetación perimetral de la lámina de agua por 6,6 millones, lo que frenaría la llegada de residuos al lago. Por otro lado, se ha asegurado que se invertirán 1.6 millones de euros para restaurar hábitats que se vieron afectados tras la riada.

Sin embargo, la ministra Aagesen ha asegurado que los trabajos no deben hacerse sólo en la propia laguna, si no también en su entorno, como son las cuencas vertientes en la laguna. A este respecto, se está llevando a cabo una restauración integral por 15 millones de euros. Se trabaja en la restauración hidrologica forestal en las cuencas altas, además de intervenciones en el Dominio Público Hidráulico, es decir, en el propio cauce de los barrancos, donde se trabaja para recuperar el entorno.

Además, la ministra ha asegurado que se trabaja en mejorar la red hídrica en la acequia del Oro y toda la marjal norte de la laguna, la parte más castigada del paraje en la barrancada.

En una cuarta línea de actuación, se destinarán 10.2 millonesde euros para mejorar el asesoramiento científico a través de crear un panel científico donde se comparta el conocimiento. Además, dentro de ese paque se destinarán herramientas para una mejor «coordinacion administrativa», que tanto se echa de menos con la laguna. También habrá una convocatoria de Ayudas para la mejora ambiental en el ámbito agrario del lago. Esto último será por 10 millones.

La ministra Aagesen se ha referido a la Albufera y su importancia para la región desde tres niveles. En primer lugar desde el punto de vista climático, por cómo ayudó al impacto de la dana. Desde el punto de vista de la biodiversidad, por la cantidad de especies que viven de ella, y por si importancia socio económica, pues muchos valencianos viven y trabajan relacionados con el humedal.

Durante la presentación, han estado presentes la ministra Sara Aagesen, la ministra Diana Morant, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, y las comisionadas de la dana y del ciclo del agua Zulima Pérez y Francisca Baraja. También ha estado presente el presidente de la CHJ Miguel Polo, y el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Vicente Martínez Mus.