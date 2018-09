Fiesta de la Siega 2018: tradición y 'show cookings'

El puerto de Catarroja ha acogido este domingo la séptima edición de la Fiesta de la Siega, organizada un año más por la D.O. Arroz de Valencia. En esta ocasión, más de 3.000 personas han acudido a la Albufera para conocer de primera mano una de nuestras tradiciones agrícolas más arraigadas.

El programa de actividades ha comenzado con un recorrido de reconocimiento de aves y paseos en barca y ha proseguido con la principal novedad de esta edición, tres Show Cookings a cargo de Luis Zorrilla (del restaurante Marenostrum de El Perellonet), Mª José Martínez (restaurante Lienzo de Valencia) y Juan Carlos Galbis, el primer chef que consiguió una Estrella Michelin en la Comunitat Valenciana. Tampoco han faltado dos concursos imprescindibles de esta cita: uno de perxadors cuyo ganador ha sido Miguel Raga Mata, y otro de Cants de Batre en el que el premio ha recaído en Josep Aparisi 'Apa', que ha recibido el galardón de manos del president de les Corts Valencianes, Enric Morera, y de la alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón.

El esperado momento ha tenido lugar al mediodía, cuando un grupo de agricultores han llevado a cabo una demostración de la siega manual del arroz, tras la cual el periodista Ximo Rovira ha sido nombrado Segador d´Honor 2018, reconocimiento que le ha sido entregado por el presidente de la D.O. Arroz de Valencia Ricardo Císcar. En su discurso, el célebre comunicador se ha referido a los elementos que definen la identidad valenciana: «Este es un momento que me emociona especialmente, porque ver a los segadores me recuerda cuando observaba el trabajo de mi tío-yayo y también están esos caballos que tanto relaciono con mi infancia. Son tradiciones, como el cant de batre, que conforman nuestra manera de ser y nos recuerdan por qué somos valencianos». Finalmente, el grupo Rascanya ha puesto el broche a la jornada festiva con un concierto de música folk.