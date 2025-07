Las valencianas que logran la plaza más difícil: «Me ha costado 16 años aprobar la oposición»

Erika Manso Valencia Viernes, 18 de julio 2025, 23:56 Comenta Compartir

Esta no es una simple oposición. Es la oposición. 46 plazas, convocatorias cada dos años y varias pruebas que superar antes de llegar al final. Esta es la historia de cuatro valencianas que han sacrificado todo para conseguir uno de los retos más difíciles, ser registradores de la propiedad, una élite jurídica donde solo unos pocos son capaces de entrar. Eva Peris, María Amparo Tortajada, María Sancho, María Teresa Iborra, Andrés Monera y Emilio José Fernández lo han conseguido. Todos ellos, que han jurado este viernes el cargo, tienen el mismo hilo conductor: esfuerzo, sacrificio, dedicación y, sobre todo, la renuncia a la vida personal.

Y es que la vida de cada uno de los opositores da un giro de 180 grados cuando deciden embarcarse en esta larga y costosa aventura. «Me despertaba pronto por la mañana, estudiaba, paraba un poco para tomar algo y luego seguía estudiando, así constantemente», cuenta María Teresa, que describe cómo era su rutina la mayoría de los días. Ella lo ha conseguido tras siete años de preparación. «Invertía entre 9 o 10 horas de estudio al día, incluso 12 cuando se acercaba la fecha del examen», añade Emilio José, joven de 29 años criado en Redován (Alicante), que ha superado la oposición en seis años.

La exigencia y el esfuerzo que requiere la preparación de la oposición no es para cualquiera. Son más de 300 temas de diferentes ámbitos del derecho y la media de tiempo para aprobar es de entre cinco y siete años, aunque puede variar en función de las personas. «Ha sido un camino duro, me ha llevado casi 11 años de mi vida», afirma María Amparo, mujer de 34 años que comenzó a opositar en septiembre de 2014.

A lo largo de la preparación, la presión por no parar nunca de estudiar es constante. «Siempre tienes el pensamiento de que tienes que seguir estudiando, pero para mí el descanso es igual de importante que el estudio», reflexiona Andrés Monera, de Elche, que con 28 años ya ha conseguido el objetivo. Encontrar ese equilibrio ha sido clave para no agotarse mental ni físicamente en un proceso tan largo.

Eva Peris, la más veterana del grupo, ha conseguido su plaza tras mucho tiempo de esfuerzo y dedicación: «Me ha llevado 16 años aprobar la oposición». Tomó la decisión de iniciarse en el mundo registral gracias a su pasión por el Derecho Civil. Tras finalizar el grado de Derecho en la Universitat de València, con tan sólo 23 años, decidió adentrarse en lo que sería el proyecto de su vida.

Los nuevos registradores comparten que, al estar tanto tiempo centrados en un objetivo, es posible perder la noción de la realidad, ya que llega un punto en el que su «vida» se basa únicamente en una cosa. «Para que la oposición no englobara mi vida, tuve que ser una persona muy fría, tuve que saber separar lo que es la oposición y mi vida, en ocasiones sientes que tu vida está paralizada y la del resto avanza, son cosas que no puedes controlar», añade María Teresa .

En el caso de Eva, el sacrificio ha tenido un peso aún mayor. Mientras dedicaba años de su vida al estudio, veía cómo la de los demás avanzaba sin pausa. «Sacrificas la vida. Todas mis amigas se han casado y han tenido hijos. Yo siempre tuve claro que mi prioridad era la oposición, y el resto… si se ha ido acoplando bien, y si no, también», confiesa con sinceridad. Esa firmeza en la decisión no le ha evitado la soledad en muchos momentos, ni la sensación de que ha pagado un precio alto. Sin embargo, había una promesa que la mantenía en pie: «Le prometí a mi padre que lo conseguiría y así ha sido». Para ella, alcanzar la meta ha significado no sólo cumplir un sueño, sino también honrar esa palabra que le dio a su padre, quien falleció durante la pandemia del covid.

En un camino tan largo y severo, el apoyo de la familia se convierte en un pilar fundamental para no rendirse. Ellos son quienes acompañan en los momentos de duda, de cansancio extremo o de derrotas tras un suspenso. Saber que hay alguien que cree en ti cuando tú mismo flaqueas marca la diferencia entre abandonar o seguir. Todos coinciden en que sin ese respaldo emocional habría sido mucho más difícil llegar hasta el final. «Mi entorno lo ha entendido siempre, sin mi familia no lo habría conseguido, han sido mi mayor apoyo siempre, es esencial confiar en ti, pero también en quien te rodea», comenta María Sancho. Con 29 años, ya es registradora de la propiedad.

Lidiar con el suspenso

Uno de los aspectos más complicados de la oposición, según comentan, es aceptar y lidiar con el suspenso, lo que ellos en ocasiones consideran como un «fracaso». María Amparo sostiene que lo más importante cuando caes es mirar adelante, hacia la próxima convocatoria: «Después de suspender es natural sentirse mal, pero hay que tratar en la medida de lo posible levantarse cuanto antes, tomarte el tiempo que necesites y enfocar tus esfuerzos en la convocatoria que está por venir, que puede ser la decisiva». María Sancho, por su parte, tiene una opinión parecida a la de su compañera: «Cuando caí me tomé unas semanas de descanso, de desconexión y de ver que la vida es más que una oposición».

Llegados a este punto, surgen preguntas: ¿es un precio justo? ¿ha merecido la pena? A pesar de haberles llevado un periodo largo de tiempo, los opositores no se arrepienten, han dedicado años en formarse, se han caído, se han levantado, han sufrido, pero, al final, solo piensan en lo que han conseguido ganar. María Teresa añade: «Recuerdo decirles a mis amigas, no sé si merecerá la pena, pero daba igual, porque la satisfacción y el orgullo de haberlo conseguido, va a ser para toda la vida». «La sensación personal que da aprobar la oposición es superior a lo mal que lo pasas durante el proceso», confiesa María Amparo.

Tras tantos años dedicados casi en exclusiva al estudio, salir de la rutina impuesta por la oposición no será sencillo para ellos o por lo menos para algunos. Han pasado un gran periodo de tiempo organizando su vida en torno a horarios estrictos, temarios interminables y un único objetivo en mente. Ahora, sin esa estructura rígida y sin la presión del constante estudio, muchos se enfrentan al reto de reconstruir su día a día, quizá redescubrir qué les gusta hacer en su tiempo libre o incluso de reconectar con una vida social que había quedado en pausa.

El vacío que deja la ausencia de esa disciplina puede ser desconcertante, porque durante mucho tiempo sus identidades han estado ligadas al hecho de opositar, y aprender a vivir sin esa obligación será, en muchos casos, un proceso complejo. «Yo creo que va a resultar difícil, siento que a veces me falta algo, he tenido la misma rutina desde hace mucho tiempo», comenta Eva, refiriéndose a cómo contempla su futuro ahora que ya no tiene que continuar estudiando.

Ahora, tras haber superado la oposición, a cada uno de ellos les espera un camino distinto, ya que las plazas de registrador de la propiedad se reparten por toda España y son elegidas por los opositores en función de la nota que han obtenido. Esto implica que, después de años compartiendo un mismo objetivo, sus trayectorias se separan para iniciar una nueva etapa profesional en distintos puntos del país. Algunos tendrán que mudarse lejos, adaptarse a nuevas ciudades o pueblos, incluso a entornos que no conocen, con el reto añadido de construir una vida desde cero en lugares donde no tienen vínculos personales. Aun así, todas se muestran ilusionadas por los posibles destinos que les esperan. «Estamos abiertas a cualquier cosa», comenta Eva. «A medida que vas viendo nuevos destinos, dices, oye, no está mal», afirma María Sancho con mucha ilusión».

Convivir con altibajos, sin permitirte fracasar ni equivocarte, es duro. A pesar de las adversidades, ellos lo han conseguido. Son el máximo ejemplo de superación en una sociedad en la cual rendirse es muy fácil. Han demostrado que la constancia, la disciplina y la fuerza mental pueden más que el cansancio o la frustración.

Pero más allá de la celebración y el orgullo, todos saben que este es solo el inicio de una nueva etapa, igualmente exigente pero llena de oportunidades. Ser registrador de la propiedad no solo supone un reconocimiento al esfuerzo invertido, sino también la responsabilidad de ejercer una función clave en la seguridad jurídica del país. Ahora deben enfrentarse al reto profesional con la misma dedicación que han mostrado en la oposición, sabiendo que el aprendizaje no termina, sino que apenas comienza en un entorno real.

A cada uno le tocará escribir su propia historia en el destino que le haya correspondido, lejos o cerca de casa, en una gran ciudad o en un pequeño municipio. Los años de sacrificio les han preparado para adaptarse, para perseverar y para afrontar cualquier desafío con fortaleza. Puede que el camino haya sido largo y duro, pero todos coinciden en que el esfuerzo ha valido la pena porque ahora tienen la oportunidad de construir el futuro que tanto tiempo soñaron.

Quizá nunca puedan recuperar todo lo que han sacrificado, pero saben que la satisfacción de haberlo conseguido es imborrable. Y aunque la oposición les haya marcado de por vida, ahora comienza el verdadero premio: vivir la vida que durante tanto tiempo tuvieron que posponer.

Comenta Reporta un error