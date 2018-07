Los nuevos métodos de las sectas para captar seguidores por internet El líder de la organización de Perú que raptó a la valenciana pasó más de un año conociéndola en redes sociales TEO PEÑARROJA Domingo, 22 julio 2018, 00:29

La foto de Patricia Aguilar, la primera que circulaba por internet, la del centro comercial: una chica que apenas estrenaba la vida. Dieciocho años, todo por delante, el futuro es todo promesa. La foto de Patricia Aguilar, la que circula ahora, la de la selva: diecinueve años, su bebé en brazos, la mirada baja. En una y en otra hay un algo de lo mismo, de por qué, de cómo puede pasar eso. Patricia no fue coaccionada. Se fue el día que cumplió dieciocho, por su propia voluntad, con un hombre al que amaba: Félix Steven Manrique, alias el Príncipe Gurdjeff, gurú de una secta gnóstica que pretendía repoblar el mundo teniendo 300 hijos con su harén de mujeres elegidas para salvar la tierra después del apocalipsis que viene. «Pero ella no está enamorada de él, en realidad», dice Nemo (nombre ficticio), que salió de una secta. «La gente no entiende que en esas circunstancias no eres tú, no tienes capacidad de decidir: te han suplantado completamente». «Imagínate -dice Outis, que también salió de una secta- que no te gusta el fútbol, que lo odias profundamente. Si te capta una secta y el líder te lo pide estás todos los días en el estadio y eres el mejor hincha. Eso es lo que le pasa a Patricia».

En su habitación, la de Patricia, encontraron pergaminos -cuartillas con los bordes quemados- en los que la chica había escrito cosas como «la raíz de todas las religiones es la vibración y el vínculo entre nuestros mundos interiores y exteriores». Lo escribe con bolígrafo azul y con letra de instituto, como se toman los apuntes de Química o se redactan notas de amor. Cita a Buda, a Kierkegaard, al evangelio de San Juan. Habla del yang y del ying, de Einstein. Por qué se fue, se pregunta su familia. Por qué no quiere ver a su padre. Por qué robó 6.000 euros del negocio familiar para marcharse a una especie de establo en medio de la selva del Perú con Manrique. Por qué concibió un hijo de ese hombre. Por qué sólo se comunicó con su familia para pedir dinero. Por qué les dijo a sus padres que no quería que la buscaran.

Manipulación en línea

Patricia no tenía amigos íntimos, había cambiado de instituto, dibujaba bien. Quería estudiar Bellas Artes. Murió un tío suyo con el que tenía una relación especial y ella se encontró sola. También soñaba cosas: con su tío y con otra gente que le hablaba, le pedía ayuda. Ella estaba convencida de que tenía un don. Entró en una página sobre interpretación de sueños y alguien -Félix Steven Manrique- le escribió: «tienes un mensaje privado».

«Las sectas ya no operan como antes», explica José Miguel Cuevas -doctor en Psicología, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, director, a la postre, del único servicio público de ayuda para salir de sectas, en Marbella y, además, la persona que redacta el informe sobre el caso de Patricia-. «Gracias a internet y las redes sociales los grupos de abuso psicológico lo tienen más fácil para el proselitismo y, sobre todo, para la manipulación diaria. Pasa como con la violencia machista. Ya no necesitan encerrarte en una comuna para tenerte controlado: dónde estás, con quién vas, mándame una foto...».

Eso fue lo que le pasó a Patricia. Empezó a hablar con Manrique -ella tenía dieciséis- que le hacía preguntas muy concretas sobre su vida privada. Él le dijo que qué suerte había tenido de encontrarla 'de nuevo'. Porque, según el gurú, Patricia había sido su esposa en una vida pasada y bla, bla, bla. «Lo hacen todo con el lenguaje, es increíble», cuenta Nemo, pensando en su caso. «Solamente hablándote trasplantan tu identidad y te hacen creer cualquier cosa». Y el mundo digital abre muchas posibilidades. «Correo, hangouts, WhatsApp, Skype, ¡todo! Te persiguen en cualquier parte de tu vida física y digital», recuerda Outis.

La digitalización de las sectas también ha llevado a un proceso de deslocalización. José Miguel Cuevas explica que, aunque hay lugares con mayor concentración de actividades sectarias -Valencia es una de las principales zonas de España, junto con Málaga y las Baleares- internet permite controlar voluntades a distancia. Incluso tuvo un caso de una secta que se reunía para realizar sus conjuros por Skype.

Ni datos ni leyes

«Internet es un arma de doble filo», cuenta Noelia Bru, la tía de Patricia y portavoz de la familia. «Él se la llevó por internet, pero nosotros podíamos localizarla allí también». Y lo hicieron. Encontrarla fue relativamente sencillo. La policía les dijo que era mayor de edad, que fue una «fuga voluntaria». Entonces empezó la cruzada por recuperarla. «Una vez hablé con Manrique», recuerda Noelia. «Me llamó perra lesbiana traidora y obsesiva. Pensé: 'Mira, chaval, perra no soy; lesbiana y traidora tampoco. Pero obsesiva... no sabes hasta qué punto'». Visitaron a todos los abogados, psicólogos, policías y expertos en sectas. La ley española, a diferencia de la francesa o la luxemburguesa, no contempla el delito de persuasión coercitiva. Sólo puede detenerse una secta destructiva por alguna otra vía.

«Pueden operar con total impunidad, salvo por los delitos secundarios», corrobora Cuevas. El operativo policial no se puso en marcha en el Perú hasta que se pudo demostrar que Manrique había captado a Patricia cuando ésta era menor de edad, y que tenía una red a través de la que hacía lo mismo con otras chicas. Incluso lo intentó con una niña que aún no había cumplido los catorce años.

No sólo no se legislan las sectas en España, sino que ni siquiera hay datos oficiales sobre ellas. «Es una de nuestras reivindicaciones -explica Cuevas-. No hay un observatorio nacional de grupos manipuladores y sectas destructivas. Lo más parecido fue el informe Cottrell y...». El informe Cottrell fue un documento que el británico Richard Cottrell presentó en el Parlamento Europeo en 1983 en el que establecía un listado de sectas destructivas en Europa, pero que quedó en nada por las reclamaciones de esos grupos.

Con lo que los afectados por una secta están indefensos, en lo jurídico, frente a sus abusadores. «Así que el número de denuncias es mínimo», dice Cuevas, resignado.

«Nosotros nos sentimos desamparados por la ley», cuenta Noelia. Y por la Policía. Hay en España un señor encargado de las sectas en la Policía cuyo nombre Noelia no recuerda «que no tiene ninguna formación más que las películas que ha visto. Nos hizo sentir que estábamos locos, que allí molestábamos». Así que la investigación corrió por cuenta de la familia, hasta que pudieron probar el delito.

Noelia Bru. Tía de Patricia Aguilar «Estoy feliz porque ella no es libre todavía, pero podrá serlo»

Patricia Aguilar espera en una parada de autobús con la mirada perdida. «¿Por qué pones esa cara de asco?», le pregunta una chica de su edad, conocida, casi amiga, que pasa a su lado. «Porque todo me da asco», responde.

En abril de 2015 murió la persona que le era más cercana: su tío. «Entonces se hizo cargo de muchas cosas», cuenta Noelia Bru, su tía y una de las personas con las que tenía más confianza. «Cuidaba mucho de su abuela. Ella tenía dieciséis años, yo treinta y siete, y me decía que atendiera más a la abuela, que la llamara, que fuera a verla». En junio de 2015 conoció en internet a Félix Steven Manrique.

Entre la adolescente que cuida de su abuela y la joven a la que todo le da asco y que se fuga de casa para entrar en una secta pasaron muchas cosas. Cambió de instituto, de amigos (varias veces). Se sentaba en posturas extrañas. Comía raro -soja, frambuesa-. «Pero era una adolescente, no había motivos para pensar que...».

Después de que la captara la secta mandó un mensaje a Noelia pidiendo que la dejaran en paz, que estaba en Rumanía con su novio. «Quiero estar tranquilamente con él follando». «Y yo pensé: '¿Por qué me mientes? Tú no eres así, nunca has hablado así». Noelia compara dos notas de voz: una, antes de todo esto, en la que Patricia ríe y grita y organiza un viaje a Benidorm y otra en la que exige con voz robótica -como si estuviera leyendo o como si no le importara- que borren las fotos, que le manden dinero.

Luego pasaron muchas cosas más: cientos de entrevistas con especialistas de todos los pelajes y todo el proceso que se ha visto en los medios estos días hasta el rescate de Patricia. Pero ahora viene la parte más difícil. Ella es mayor de edad: ¿no puede volver a marcharse?

«Es como el maltrato a la mujer: la gente a su alrededor tiene la obligación de intentar salvarle la vida, incluso contra su voluntad, y ella ha estado a punto de morir en la selva», cuenta Noelia. En unos cuantos días de tratamiento en serio, sin ninguna conexión con la secta, puede comenzar a hacerse preguntas. Aunque la recuperación completa puede ser larga: semanas, meses.

Alberto, el padre de Patricia, le dijo a Noelia, desde Perú: «La vi bajar del bus, de lejos. Ese segundo, después de tanta lucha... No hubiera necesitado nada más en la vida. Ya no está ahí y ese tipo no puede hacerle daño».

Será largo. «Yo estoy feliz porque ella no es libre todavía, pero tendrá la oportunidad de serlo», dice Noelia. «Yo me imagino que seré la última de la lista para verla, después de todo, pero confío en que volvamos a querernos como antes».

Patricia Aguilar, con su bebé y otras dos mujeres y niños rescatados de la secta. / EFE

Outis y Nemo. Salieron de una secta «Llega un momento que dejas de existir; así la gente se suicida»

Outis y Nemo no le dicen su nombre a este periodista. Sólo que salieron de una secta: ni cuál, ni cuándo, ni dónde. Que era pequeña y que estuvieron años ahí dentro. Tienen miedo. El líder de la secta que abandonaron les ha intentado hacer la vida imposible también después. «Es una característica de los psicópatas el hecho de perseguir a sus víctimas sin parar», dice Nemo. Guarda silencio un segundo. «Es un puto monstruo», añade Outis.

Nemo dice que entrar en una secta es como comerse las lentejas. Tu madre dice que te comas las lentejas. Tú no sabes nada de vitaminas, pero confías en tu madre, y si ella lo dice, las lentejas son buenas. «Confías en el maestro, que sólo quiere tu bien -o eso dice- y te comes un plato de tornillos».

«Es muy difícil explicar a la gente que cuando hiciste eso no fuiste tú», cuentan. Dicen que tuvieron que pedir muchos perdones cuando lograron salir y tuvieron que explicar por qué. «Llega un momento en el que dejas de existir y sólo existe otra persona que ellos han modelado».

Entraron engañados, como todos. «Las sectas no llevan un cartel: 'Hola, somos una secta'. Se disfrazan de oenegés, de caminos religiosos, de cosas buenas, en general». Entran a través de los sentimientos, de las ganas de ayudar que tiene la gente.

«Y te hacen daño en lo más sagrado», explica Nemo. «Me sentí engañado en los deseos más puros de mi alma y... a ver cómo cojones entro yo en una iglesia a buscar a Dios ahora. Entonces entendí por qué la gente se suicida».

Llegó un momento en que se dieron cuenta de que el motivo por el que hacían las cosas era por miedo. «Tú piensas que no, pero en realidad lo haces por miedo. Al final es eso: te tragas las lentejas de tu madre».

Cronología Acuchillamiento En el año 2000, el sacerdote de Gandía Priscilo Ruiz fue acuchillado por la espada por un grupo de satánicos. Profanación El 1 de octubre de 2001 fue profanado un nicho del cementerio de Mislata y la acción se atribuyó a una secta. Ritos También en el 2001 aparecieron una serie de pintadas sectarias en el cementerio de Xàbia, donde se realizó un rito satánico. Juicios En el año 2011 se juzgó a tres sectas en la Comunitat, entre ellas la del Padre Ángel, que extorsionaba a sus adeptos.