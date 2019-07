Los investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la UPV, han encontrado un doble mecanismo capaz de regular la respuesta de las plantas ante la sequía.

Los resultados de esta investigación han sido publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Este nuevo hallazgo aumenta los conocimientos que se tenían sobre cómo las plantas actúan frente al estrés ambiental.