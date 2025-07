La zona naranja de la Petxina, entre el malestar y la confusión de vecinos y comerciantes

Había sufrido un primer retraso, pero la zona regulada de aparcamiento naranja (para los conductores en general en un horario establecido y para residentes) y ... la zona azul ha entrado este lunes en funcionamiento en la zona de la Petxina.

El Ayuntamiento de Valencia pone en marcha este sistema con la regulación de 2.046 plazas, 1.419 de ellas (el 75%) pintadas de naranja y 490 más de color azul en calles comoo Calixto III, Palleter, San Ignacio de Loyola, González Martí o Santa María Micaela o Jesús y María entre otros.

En el primer día ya se ha creado malestar y confusión porque como explica el presidente de la asociación de vecinos de Petxina, Cristóbal Aguado, «muchos que han pedido la tarjeta de abonados hace más de un mes y todavía no la han recibido y no saben si aparcar o no».

nocuch, una vecina del barrio, ha explicado que «estamos siendo gravemente perjudicados por la implantación desproporcionada de zonas de estacionamiento regulado (zona naranja y zona azul), sin que se haya ofrecido una solución realista ni viable a la problemática del aparcamiento».

Asegura que la instalación masiva de estas zonas ha sido llevada a cabo «sin tener en cuenta que no existen suficientes plazas de aparcamiento público ni privado en la zona, lo cual está generando una situación insostenible para los residentes». Y añade que la implantación de estas medidas «no ha venido acompañada de la creación de nuevas infraestructuras que garanticen a los vecinos un lugar donde aparcar sus vehículos con normalidad».

Y, bajando al detalle, lamenta que a los vecinos de la calle Erudito Orellana número 13 «se nos ha denegado el acceso a la tarjeta naranja de residente, ya que, según los criterios municipales, los números impares de esta calle no pertenecen oficialmente al barrio de La Petxina, a pesar de que estamos a escasos metros de la nueva zona peatonal recientemente implantada. Esta decisión arbitraria deja fuera a un importante número de vecinos, quienes, viviendo literalmente en la frontera del barrio afectado, sufrimos igualmente las consecuencias de estas restricciones».

También se han mostrado molestos comerciantes como Juan Carlos C. «Resulta que paso más horas aquí trabajando que en mi casa, pero como dicen que no estoy empadronado, no puedo sacarme la tarjeta». Y añade que si la implantación de la supermanzana de la Petxina «ha sido nefasta, esto de la zona naranja es la puntilla».

Además, muchos residentes explicanq ue «hay zonas que están con líneas naranjas y a la vez al lado balncas o unas pegadas a las otras y llevan a confusión».