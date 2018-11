El ruinoso complejo de Zapadores, sin fecha de reforma Una red, medio caída, cubre la parte superior del edificio interno de Zapadores. / lp Interior no concreta ningún plazo para la rehabilitación anunciada por Grande-Marlaska | El ministerio asegura que las obras en el complejo son «prioridad número uno a nivel nacional» pero no da presupuesto ni cuándo empezará el proyecto ARTURO CHECA Valencia Viernes, 2 noviembre 2018, 13:05

Fue su primera presencia en Valencia como ministro del Interior. El 19 de septiembre, Fernando Grande-Marlaska presidía el día de la Policía Autonómica en un marco tan emblemático como el monasterio de San Miguel de los Reyes. Y en su discurso, el máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad no se olvidaba de uno de los más sangrantes puntos negros de la Policía Nacional en la Comunitat y en España: el ruinoso complejo de Zapadores. Marlaska anunció la inclusión del viejo cuartel, así como de la Comandancia de Alicante, en un plan de mejora de las infraestructuras policiales. Mes y medio después, el tiempo ha apremiado sus intenciones. La caída esta semana de un techo en el despacho del inspector jefe de Caballería, sin heridos porque el mando policial no estaba en ese momento en su interior, ha encendido la enésima luz de alarma sobre el estado del edificio y ha hecho más acuciante si cabe su rehabilitación. Pero esta no aparece aún en un horizonte temporal cercano.

«No hay fecha», aseguraron a LAS PROVINCIAS fuentes del Ministerio del Interior tras la pregunta de cuándo iba a producirse el comienzo de la restauración. Desde el Ejecutivo indican que se está trabajando en el desarrollo del plan de infraestructuras de seguridad y que una vez culminado este se llevará a cabo la actuación en Zapadores. «No hay plazos ni cifra económica presupuestada», indicaron las citadas fuentes. Desde Interior sí quisieron subrayar la importancia que hace mes y medio le dio Grande-Marlaska: Zapadores es una «prioridad número uno a nivel nacional». Por ahora, únicamente sobre el papel.

El Gobierno sólo dice que está en marcha el plan de infraestructuras de seguridad

De momento, es la enésima promesa de un Gobierno Central sobre el complejo, desde que se hicieron públicas las primeras intenciones allá por 1996 y después de que un megaproyecto de rehabilitación anunciado en 2008 por la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega con más de 30 millones de inversión se quedara en apenas la restauración de tejados, baños, cambio de ventanas y un lavado de cara a parte de la planta superior.

Presión sindical

Los sindicatos, con sus sedes situadas en el propio Zapadores, justo al lado del despacho siniestrado, vuelven a poner el grito en el cielo por la falta de actuaciones. «Hay dependencias que se usaron durante años para el entrenamiento de las unidades especiales, pero de un tiempo a esta parte ya ni para eso se pueden usar. Están precintadas por seguridad», indica Fermín Gimeno, representante autonómico del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Desde la Confederación Española de Policía invitan a Marlaska a que visite las instalaciones para comprobar la penuria en la que trabajan los agentes. «No vamos a cesar ni un instante de reclamar que tengamos instalaciones y medios dignos», subraya Fran Estacio, secretario regional de la CEP.

El arquitecto descarta más riesgo de caída de techos La caída de un techo sobre el despacho del jefe de la unidad de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía ha desatado la consiguiente revisión de las techumbres del ala afectada. Un arquitecto técnico inspeccionó no sólo el habitáculo afectado por el hundimiento, sino también (y sobre todo) las dependencias anexas, para descartar cualquier otro riesgo de ruina. Y así fue. El técnico certificó que los agarres del techo de los otros despachos se encuentran en perfecto estado, por lo que podrán seguir siendo utilizados. La primera medida será sanear el falso techo siniestrado y colocar nuevas placas de yeso, lo que se conoce como 'pladur', para luego dar uso de nuevo a la dependencia. Fuentes de Delegación del Gobierno anunciaron que el delegado en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, realizará «en breve» una visita a las instalaciones afectadas y al complejo policial de Zapadores en particular.

Denuncia penal

No sólo los sindicatos mayoritarios se han pronunciado estos días sobre el ruinoso estado de Zapadores. Entidades como Jupol, surgida como evolución de la plataforma de Fuerzas de Seguridad impulsada para reclamar la equiparación salarial, barajan incluso denunciar las deficiencias «por la vía penal, porque algún día ocurrirá una desgracia personal. La exigencia de Jupol es pedir al Gobierno «que mejore las condiciones sociolaborales de los policías. Nosotros cuidamos de los ciudadanos, ¿pero quién cuida de nosotros?».

Desde Alternativa Sindical de Policía (ASP) critican que nada se haga en el complejo «pese a nuestros avisos (tanto a responsables policiales, como políticos de la anterior Delegación de Gobierno) y tras varios escritos comunicando las deficientes instalaciones con las que contamos la Policía Nacional en Valencia».