La EMT vuelve hoy a la huelga y decidirá en asamblea si hay más paros La maratoniana reunión entre la empresa y los sindicatos termina sin acuerdo tras horas de negociación Á. S. Miércoles, 27 febrero 2019, 00:23

valencia. Una maratoniana reunión de varias horas celebrada ayer entre la EMT y los sindicatos terminó sin acuerdo y la empresa municipal volverá hoy a la huelga, de 8 a 10 y de 16 a 18 horas. Será el último paro programado por el comité de empresa, que trasladará a los trabajadores la «inmovilidad» de la EMT. Los conductores decidirán en asamblea si hacer más paros en marzo o posponerlos hasta abril, cuando creen que la cercanía de las elecciones generales y municipales puede jugar a su favor.

Si por la mañana el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, dijo que el acuerdo parecía «próximo», lo cierto es que la reunión no terminó bien. «Se ha enrocado en su posición» sobre la jubilación parcial, según fuentes sindicales: «Habla de legalidad, cuando el laudo dijo que era legal». Habla de cumplir normas presupuestarias, cuando la EMT las cumple, según un informe facilitado por el Ayuntamiento. Y aunque se le han ofrecido propuestas alternativas, las ha rechazado», señalan las mismas fuentes. Los sindicatos creen que la empresa se ha metido «en un cenagal por motivos políticos, y ahora no saben salir de él sin tener que tragarse sus anteriores palabras».

El último paro se celebrará hoy. Después, en la reunión del comité de empresa del jueves, evaluarán la situación y decidirán próximas actuaciones, que trasladarán a una asamblea general de los trabajadores de la EMT.

El clima en el seno de la empresa es muy tenso. A finales del pasado mes, la dirección colgó una carta en el portal del empleado que insiste en que «reducir el número de jornadas a realizar en jubilación parcial por debajo del 25% que marca la legislación actualmente» no es legal. «Os lo han dicho y repetido, pero no es cierto. No es legal porque el famoso laudo no dictaminó nada, no decidió nada, no lo legalizó, lo dejó en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, y este dictaminó que no es posible reducir las jornadas que marca la ley. No es legal porque ahora mismo la Fiscalía está investigando tres posibles delitos», insiste la carta. La dirección, además, señala que el preacuerdo firmado permite pasar a segunda actividad a los prejubilados a partir del 40% de las jornadas obligatorias, «una medida que supondrá un gasto para la EMT de más de dos millones de euros».

Los sindicatos, por su parte, han llegado a proponer que los árbitros del laudo intervengan en el conflicto para explicar el famoso texto, pero siempre según la versión de los trabajadores, la empresa se negó.