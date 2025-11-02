Vox aclara ahora que avisó al gobierno de Catalá de su voto en contra de la Zona de Bajas Emisiones cinco días antes del pleno

La polémica de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que tiene pendiente sacar adelante el Ayuntamiento de Valencia, después de que Vox diera un portazo ... con una negativa al equipo de María José Catalá, con el que son socios de gobierno, no ha terminado.

Después de un silencio de varios días, donde Vox sólo decía que su propuesta para la ZBE era que se derogara el Decreto Ley del Gobierno, ahora el grupo municipal VOX argumenta que informó «al Partido Popular durante la mañana del jueves 23 de octubre que su voto en el pleno de la semana siguiente sería en contra de la ZBE».

A la hora de explicar por qué hablan ahora y no cuando estalló la bomba por su negatia a apoyar a Catalá, responden que desde Vox «consideramos importante aclarar, con el ánimo de aportar precisión y no generar equívocos, que el PP tuvo constancia de la negativa a la aprobación de Vox cinco días antes del pleno, que se celebró el martes 28 de octubre».

Y añaden que las declaraciones hechas al respecto, en las que se afirma que «Vox comunicó al PP poco tiempo antes de la hora de la votación su voto en contra, no se ajustan a la realidad«.

Además, concluyen su nota de prensa afirmadno que seguirán «trabajando con responsabilidad, firmeza y espíritu constructivo, defendiendo medidas que beneficien directamente a los ciudadanos sin imponer cargas innecesarias».

La buena cuestión es que queda patente que su negativa a apoyar la ZBE a última hora deja a los pies de los caballos al equipo de Catalá, que tendrá que tratar de buscar al menos la abstención del PSPV para aprobarla antes de que acabe diciembre porque, de lo contrario, perderán ayudas al transporte y ayudas Next Generation por valor de unos 115 millones de euros, lo que supondría un gran bocado al presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para 2026.

Tras estas declaraciones de Vox quedan dos cosas claras. La primera, es que queda patente que Vox recibió una orden a nivel nacional para votar en contra de este proyecto porque consideran que la ZBE es fruto «del fanatismo climático del PP y PSOE», tal como dijeron.

La segunda cosa que queda clara es que el grupo Vox de Valencia dijo hasta cinco veces 'sí' al proyecto preparado por el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, porque mostraron su apoyo en cinco reuniones, entre comisiones, juntas de gobierno y un pleno.

De hecho, el último apoyo ofrecido fue en la comisión de Urbanismo del pasado 21 de octubre, pero las órdenes recibidas a nivel nacional han cambiado la hoja de ruta en el gupo municipal y seguro que habrán hecho perder la confianza del equipo de Catalá con sus socios de gobierno.

De este modo, con la fecha dada ahora de que avisaron cinco días antes del pleno, en concreto el jueves 23 de octubre, queda patente que Abascal debió de ser conocedor del último voto a favor de Vox en Valencia en la comisión del martes 21 de octubre y debió de dar orden expresa de dar el golpe de timón.

Antes de este golpe de timón, Vox sí apoyó el planteamiento de la Zona de Bajas Emisiones del PP el 28 de junio de 2024, cuando se produjo una moción impulsora del concejal de Movilidad de la ZNE en una Junta de Gobierno. El 27 de diciembre de 2024 Vox también respaldó la aprobación inicial del proyecto de ordenanza en Junta de Gobierno; el 18 de febrero de 2025 Vox votó a favor de la aprobación inicial del proyecto de ordenanza en la comisión de Patrimonio; también lo hizo el 25 de febrero de este año en el pleno municipal y el 21 de octubre en la comisión de Patrimonio.

Ahora, como ya ha advertido el PSPV, al equipo de Catalá sólo le queda esta semana próxima para tratar de negociar, porque se precisan unos 45 días para tramitaciones, publicaciones y aprobaciones.

Eso sí el PSPV ha puesto como condición ineludible para negociar que por la avenida García Lorca, que tiene que resideñar el gobierno de Catalá y que luego se añadirá el diseño de la paisajista Gustavson, no pase ni un coche. El PSPV quiere rescatar el proyecto de un corredor verde que cosa los barrios de San Marcelino, San Isidro y Vara de Quart, mientras que el PP defiende que tiene que contemplarse una avenida.

El cronómetro está en marcha, los plazos son justos, pero la polémica de la Zona de Bajas Emisiones en Valencia no para de enredarse.