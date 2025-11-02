Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona con tráfico, en Valencia. J. L. Bort

Vox aclara ahora que avisó al gobierno de Catalá de su voto en contra de la Zona de Bajas Emisiones cinco días antes del pleno

El PP tiene esta semana de tiempo para negociar copn el PSPV y buscar al menos su abstención aunque no será fácil porque los socialistas ponen como condición que no pasen coches por el bulevar García Lorca

Lola Soriano Pons

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:42

Comenta

La polémica de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que tiene pendiente sacar adelante el Ayuntamiento de Valencia, después de que Vox diera un portazo ... con una negativa al equipo de María José Catalá, con el que son socios de gobierno, no ha terminado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  3. 3 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    Los errores de Mazón
  6. 6

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  7. 7

    Duele ver a este Valencia
  8. 8

    La gran noche de Raphael en Valencia
  9. 9

    El dilema del delantero se reabre para Julián Calero en el Levante
  10. 10 Un hombre droga y agrede a otro varón en Valencia para robarle tras quedar por una app de citas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vox aclara ahora que avisó al gobierno de Catalá de su voto en contra de la Zona de Bajas Emisiones cinco días antes del pleno

Vox aclara ahora que avisó al gobierno de Catalá de su voto en contra de la Zona de Bajas Emisiones cinco días antes del pleno