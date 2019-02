Víctimas de accidentes alertan de la peligrosidad del cruce de Ruzafa Paso de peatones que cruza la plaza en la intersección entre General San Martín, Castellón y Segorbe, ayer. / damián torres La Fundación para la Seguridad Vial reclama al Consistorio que grabe el tráfico de la plaza para ver cómo se comportan los conductores ÁLEX SERRANO Viernes, 1 marzo 2019, 00:38

El cruce de las calles General San Martín con Segorbe y Castellón sigue dando de qué hablar. Tras los expertos consultados por este diario el pasado miércoles que hablaban de los inconvenientes e irregularidades que desde el punto de vista de la seguridad vial entrañaba un cruce con un paso de peatones muy largo, dos STOP y toda una miríada de marcas viajes que complicaba la comprensión rápida del entorno, ayer fue Stop Accidentes, la asociación nacional de víctimas de tráfico que preside la valenciana Ana Novella, la que puso el grito en el cielo y tildó de «peligrosa no, lo siguiente» la intersección en cuestión.

Preguntada por este diario, Novella comentó que habría que replantearse todo el cruce. «Estaría bien revisarlo», dijo Novella, que describió el galimatías creado con las marcas viales: «Hay un stop previo a un paso de peatones, otro posterior, luego un paso de peatones gigantes con aparcamiento de motos en el medio...». Para Novella, «no está bien estructurada ni bien definida la zona». «Así a simple vista parece súper peligroso para los peatones sobre todo», finalizó la presidenta de Stop Accidentes.

A la entidad le preocupa mucho el aumento de los siniestros en la ciudad, sobre todo los más graves, aquellos que implican heridos, que el pasado año subieron hasta el 22% en algunos puntos como la avenida del Cid y un 5% en el total de Valencia, así como los accidentes con fallecidos en toda la Comunitat, que el pasado año llegaron hasta los 133 en doce meses. Todo esto ocurrió, además, el mismo año en que el Ayuntamiento de Valencia presentó el nuevo Plan Director de Seguridad Vial, cuyas primeras medidas, destinadas sobre todo a la pacificación del tráfico, no han surtido efecto a tenor de los datos de accidentes y de multas a infractores, que subieron el pasado año un 9,23%.

Grezzi defiende la nueva señalización comparándola con la que había antes

En cualquier caso, la de Novella no es la única voz que ha salido a criticar el polémico cruce, cuya imagen se ha viralizado a través de las redes sociales. Luis Montoro, presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Vial, insiste en que el Consistorio debería grabar lo que hacen los conductores en cada una de las situaciones en las que se pueden encontrar en la plaza: «Sería interesante, antes de que se produzcan accidentes, observar y filmar lo que harán los conductores en este caso. La conducción es algo muy complejo y por ello hay que facilitar la toma de decisiones al conductor, cosa que no parece darse en este caso». Montoro ya censuró la señalización vial en este diario ayer mismo al tildarla de «ininteligible» y alertar de que la profusión de marcas hacía que no fuera fácil, de un simple vistazo, entender y comprender todas las indicaciones de la plaza.

«La mejora es evidente»

No se sabe qué piensa el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, de la polémica creada a raíz de esta intersección dado que no quiso contestar a las preguntas de este diario. Sin embargo, sí se expresó al respecto en una conocida red social, donde contestó a un seguidor compartiendo dos imágenes, una del cruce en febrero de 2018 y otra actual, acompañado del mensaje: «Antes y después. La mejora es evidente». En la imagen del «antes» se veía una zona central cebreada usada como aparcamiento de coches y una plaza sin marcas viales. Los coches estacionaban en los chaflanes, donde ahora hay zonas de carga y descarga habilitadas.

No es el único cruce de este estilo en la ciudad, pero sí es el más llamativo. No demasiado lejos, también en el Ensanche, el cruce entre Cirilo Amorós y Pizarro tiene marcados pasos peatonales en toda la intersección, dando lugar a una curiosa imagen que se repite en el cruce entre Cirilo Amorós y Conde de Salvatierra, junto al Mercado de Colón. En otras intersecciones donde una isleta central cebreada se usaba ilegalmente para estacionar, Movilidad ha optado por eliminar la isleta, como en Alzira-Cuenca-Palleter, donde la concejalía ha decidido ampliar las aceras para crear plazas peatonales y eliminar, de paso, varios huecos para estacionar decenas de coches en un barrio con serios problemas de aparcamiento.