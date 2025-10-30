La Infanta Elena entrega los premios Jocs Florals de Lo Rat Penat en Valencia

El escritor y columnista de LAS PROVINCIAS Vicent Ramon Calatayud ha sido el ganador del premio Flor Natural dels Jocs Florals de Lo Rat Penat, ... que este jueves ha celebrado la 137 edición de su histórica gala, que en esta edición ha tenido el protagonismo de la Infanta Elena de Borbón, quien ha sido la encargada de entregar los premios. El máximo galardón, patrocinado por el Ayuntamiento de Valencia, es por su trabajo que lleva por lema 'Si treballem el desig' y supone la máxima distinción anual de la literatura en valenciano que otorga esta institución.

El segundo premio, accèssit, ha sido para Donís Martin con 'Llums en la soletat'. El de Englantina d'or lo ha ganado José Bonet, la Viola d'or para Joan Josep Serra y el 'Adlert' de novela para Josué Damià Ferrer. Además, los premios extraordinarios han sido para José Francisco Ballester-Olmos, que se ha llevado el que concede el Ayuntamiento, Rafael Pastor que ha logrado el premio 'Voro López' y Xavier Carbonell ha obtenido el 'Jaume I', patrocinado por el Ateneo Mercantil.

Els Jocs Florals de esta institución cultural se han celebrado en el Teatro Principal de Valencia y durante el acto ha sido proclamada Regina del certamen María García Vallcanera, quien regenta una firma de indumentaria, es arquitecta y fue corte de la fallera mayor de Valencia de 1999. Además, se ha designado como mantenedor al General de División Marcos Llago Navarro, director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Al acto también acudió la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, y el concejal de fallas, Santiago Ballester.

El presidente de Lo Rat Penat, Josep Vicent Navarro, ha querido, lo primero, dar «un fuerte abrazo» en el aniversario de la dana a los alcaldes allí presentes, el de Alcàsser, Alberto Primo, de La Torre-Faitanar, Rafael Arnal, de Pinedo, Cristina Peris y de Forn d'Alcedo, Consuelo Tarazona en representación de los ciudadanos afectados y las víctimas de la tragedia. Además, ha recordado que la presencia de la Infanta Elena no es la primera de la Casa Real, ya que en el siglo pasado las infantas María Isabel y Teresa de Borbón ya participaron en el Jocs Florals. «La monarquía ha estado presente y acompañándonos en los momentos en que los valencianos hemos necesitado de su ayuda, amparo y consuelo», ha señalado Navarro.

«Este certamen es un tesoro del patrimonio cultural de los valencianos y como tal debe ser valorado, protegido y conservado», ha añadido el presidente. «Somos las personas de un territorio quienes hacemos posible que se pueda hablar de una cultura singular, nuestra libertad de elección y identificación en los valores propios determinará el ideario colectivo como pueblo», ha expresado en su discurso durante el acto.

Instituidos por Lo Rat Penat en 1879 por iniciativa de Constantí Llombart, els Jocs Florals son uno de los certámenes literarios más antiguos y prestigiosos del ámbito cultural valenciano. Están inspirados en los certámenes poéticos de la Renaixença, época donde destacaron Teodoro Llorente (fundador de LAS PROVINCIAS), Constantí Llombart, Jacinto Labaila, Félix Pizcueta y Pasqual y Genís, y tienen como finalidad premiar la creación literaria y poética en lengua valenciana, fomentando la creatividad, la identidad y los valores cívicos y culturales valencianos.