Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del jueves deja el primer premio en un municipio que hace frontera con Portugal y otras tres localidades muy populares
La Infanta Elena, en el teatro Principal durante els Jocs Florals. Iván Arlandis

La Infanta Elena entrega los premios Jocs Florals de Lo Rat Penat en Valencia

El escritor y columnista de LAS PROVINCIAS Vicent Ramón Calatayud obtiene el galardón Flor Natural por su obra 'Si treballem el desig'

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:35

Comenta

El escritor y columnista de LAS PROVINCIAS Vicent Ramon Calatayud ha sido el ganador del premio Flor Natural dels Jocs Florals de Lo Rat Penat, ... que este jueves ha celebrado la 137 edición de su histórica gala, que en esta edición ha tenido el protagonismo de la Infanta Elena de Borbón, quien ha sido la encargada de entregar los premios. El máximo galardón, patrocinado por el Ayuntamiento de Valencia, es por su trabajo que lleva por lema 'Si treballem el desig' y supone la máxima distinción anual de la literatura en valenciano que otorga esta institución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  2. 2 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  3. 3

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  4. 4

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  5. 5 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  6. 6

    ¿Y ahora, qué? Un parque en el curso alto del Turia que se una al de Cabecera, primera actuación para reordenar la zona cero
  7. 7 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  8. 8 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  9. 9

    Velluters, el barrio de Valencia desbordado por drogas, prostitución y okupaciones
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Infanta Elena entrega los premios Jocs Florals de Lo Rat Penat en Valencia

La Infanta Elena entrega los premios Jocs Florals de Lo Rat Penat en Valencia