Los 'vendimiadores' de la chatarra en Valencia

No son siempre los mismos, cada cuatro o cinco meses cambian, pero la situación se repite de forma sistemática: personas en situación de sinhogarismo aparecen ... con colchones, cartones y carros de la compra cargados de chatarra y se asientan en un solar ubicado en la calle Torno del Hospital, a un paso de la plaza del Pilar y a espaldas de la comisaría de Policía de la calle Hospital.

Los vecinos de esta parte de Velluters explican que la acumulación de cartones, de chatarra y los malos olores son la imagen y el aroma con el que se encuentran cada día.

«No sólo hay personas sin hogar durmiendo en el río o en el Parque Central, aquí, en el centro de Valencia también tenemos que convivir con este problema», detalla Manuel, un vecino próximo al solar donde se asientan cada noche más de quince personas sin hogar.

Tal como detalla, «lo curioso del tema es que no son siempre los mismos. Cada cuatro o cinco meses cambian. La mayoría son de países del Este, se ve que vienen a hacer su 'vendimia', pero no de la uva, sino de la chatarra. Vienen, no se gastan dinero en tener un sitio donde residir, duermen en el solar y, además, acumulan todos los metales que sacan de los contenedores», comenta Manuel.

Añade que «cuando pasa cierto tiempo, no sé si cuando han sacado bastante dinero para mantenerse todo el año en su residencia de origen, se van y vienen otros exactamente al mismo solar. Se nota que es algo organizado porque los días que llueve, o por ejemplo en día de la dana, vino una furgoneta y los recogió y se los llevó y siempre es la misma. No sé si es que los reparten, pero vienen, hacen unos meses ese trabajo, se van y vienen otros».

Carros y colchones en el solar de la calle Torno del Hospital. LP

Tanto Manuel como Paolo, otro vecino de la zona, indican que «un día trajeron tubos grandes de conducción del aire acondicionado y un domingo, al mediodía, se pusieron a dar martillazos para desmontarlo y partirlo y era imposible hacer la siesta. Tuvimos que llamar a la Policía para que les explicara que hay normas que cumplir».

Venta de metales en el solar

Por la mañana en el solar desmontan el 'campamento' y esconden los colchones, cartones y enseres en un solar próximo vallado y, cuando a media tarde toca la retirada, regresan al solar cargados de carros con chatarra «y hemos visto como vienen con furgonetas a comprarles el material. Por lo tanto, el solar es el sitio donde duermen, donde comen, donde venden la chatarra y hasta donde mantienen relaciones».

También explican los vecinos que un día «se ve que encontraron una barbacoa que alguien había tirado a la basura y ese día hasta asaron carne en la calle y, como hay restos de comida, acuden las palomas y las ratas».

Además, «orinan y hacen sus necesidades entre los coches, entre las palmeras que hay y se lavan en una fuente pública que hay en la zona de la plaza del Pilar».

En este solar pernoctan hombres, mujeres «y últimamente vemos unos chicos jóvenes, que no sabemos si habrá algún menor, y los tres duermen abrazados, como para protegerse».

Los vecinos explican que ya han denunciado varias veces el tema en el Ayuntamiento «y hemos dado aviso a Servicios Sociales, pero al parecer les ofrecen ir a albergues y no quieren porque no pueden entrar con la chatarra y prefieren quedarse en el solar con ella porque es su medio de vida». Y añaden que «curiosamente cuando son Fallas, desaparecen de allí y luego vuelven de nuevo».

Paolo añade que en muchas ocasiones llaman para que se limpie la zona, «pero si por la noche regresan, pues dura poco lo que se ha hecho porque se quedan los restos de comida, los excrementos y la chatarra».

Los residentes detallan que han solicitado al Consistorio que busquen «al propietario y que valle el solar, pero nos dicen que por seguridad no se puede hacer y no está claro que tengamos que sufrir el problema los vecinos. Que ordenen al dueño del solar que construya». Y recuerdan que vienen lidiando y denunciando «este problema desde 2010 y encontré un recorte de prensa de 1995 donde se ve que ya pasó y los vecinos se manifestaron».