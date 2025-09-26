Los vecinos de las viviendas de la Lonja de Pescadores estallan: «En Eugenia Viñes dejan comprar suelo y a nosotros no»

Hasta cinco generaciones de antiguas familias de pescadores han hecho de las casitas de la Lonja del Cabanyal su hogar y ahora están con el ... corazón encogido porque no saben si finalmente les van a dejar comprar el suelo de las viviendas, ya que son propietarios del vuelo, pero este pasado miércoles el Ayuntamiento de Valencia tomó posesión del edificio centenario después de que la Justicia haya determinado que la concesión a la asociación de patrones de la Marina Auxiliante ha expirado.

Durante la misma entrega de llaves al servicio de Patrimonio Municipal, el presidente de la Marina Auxiliante ya recordó a los funcionarios que llevan el expediente que «viven actualmente la quinta generación de los pescadores. El edificio lo costearon nuestros antecesores, su riqueza patrimonial se debe a los que los hombres de la mar crearon entonces y nos gustaría que los descendientes sigan viviendo aquí».

Desde los dos colectivos vecinales que representan a los residentes en las 40 casas del edificio centenario defienden la necesidad de mantener las raíces en la Lonja de Pescadores del Cabanyal. Coinciden en señalar que no se puede permitir que el Ayuntamiento de Valencia sí venda el suelo a los dueños de decenas de casas de las calles Eugenia Viñes, Astilleros y Pavía y, en cambio no se permita a los moradores de la Lonja de Pescadores, edificio que llegó a convertirse en hospital improvisado durante la guerra de África.

Desde la entidad Veïns Units de la Llotja del Cabanyal (VULLC), su portavoz, Manu Ríos, explica: «No se puede tolerar la continua discriminación hacia las familias de la Lonja. Tenemos tanto derecho como los vecinos de todas las calles aledañas de concesiones a poder comprar el suelo».

Y es que no hay que olvidar que tanto la Lonja como el resto de casas de Eugenia Viñes, Astilleros o Pavía se construyeron hace cien años sobre el suelo resultante de la regresión progresiva del mar, que dio paso a un terreno que cedió el rey Alfonso XII a la sociedad de pescadores.

Precios de compra

Precisamente desde hace unos años y, sobre todo, desde 2017 en los últimos meses el Ayuntamiento está llegando a acuerdos con residentes en la misma calle para comprar el suelo y escriturarlo, con precios que osculan entre los 400 y 600 metros cuadrados, en función de si están las propiedades en la calle Astilleros, Eugenia Viñes o Pavía. La cuestión es que los únicos que se han quedado en el aire, abandonados a su suerte, son los habitantes de las 40 casas de la Lonja de Pescadores.

Desde otra de las entidades que representa a los vecinos, la asociación de vecinos Lonja de Pescadores del Cabanyal, también muestran su inquietud. «El miércoles fue un día muy triste, por la entrega de las llaves del edificio. Hay 40 familias esperando ver qué pasa con sus hogares», según Miguel Juanes, portavoz vecinal.

Añade que «todos estos años hemos pagado religiosamente nuestros tributos». También indica que «no se pueden consentir agravios comparativos. No pueden vender el suelo a unos sí y a otros no».

Juanes detalla que «la historia del edificio de la Lonja pasa por la historia de su gente. Son nuestros hogares, herencia y testimonio de los pescadores y nos gustaría transmitirlo en próximas generaciones. Detrás del edificio hay nombres y apellidos como Paqui. Esteban.... No puede ser que tengamos menos derechos que los okupas».

Tanto desde la asociación vecinal de la Lonja como desde la Marina Auxiliante detallan que han visto predisposición del concejal de Patrimonio, Juanma Badenas, ha llegar a acuerdos para poder adquirir el suelo de las casas y esperan que el Ayuntamiento les reúna para buscar soluciones.