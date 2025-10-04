Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Instalaciones deportivas de la universidad. J. Monzó

Los vecinos de Valencia podrán usar las instalaciones deportivas de la UV

El acuerdo del Ayuntamiento con la universidad es de un año prorrogable hasta un máximo de tres

R. V.

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes un convenio con la Universitat de València para que los ciudadanos puedan usar las instalaciones deportivas universitarias y poder dar respuesta a las necesidades de espacios deportivos de la ciudad.

El convenio, que tiene una duración de un año prorrogable hasta tres años, supondrá el pago a la Universidad de 19.445,43 euros por parte del Ayuntamiento de Valencia. El pago se dividirá en dos anualidades presupuestarias. 9.722,72 euros se imputarán al presupuesto de 2025 y 9.722,71 euros se imputarán al ejercicio de 2026.

El convenio, según informa el Ayuntamiento, responde a la necesidad de proporcionar espacios deportivos adecuados para la práctica de los clubes de la ciudad, que requieren instalaciones con características específicas para el desarrollo de las competiciones y entrenamientos oficiales. Este acuerdo permite la cesión de espacios, garantiza la continuidad de la actividad deportiva y diversifica la cantidad y calidad de las infraestructuras a disposición de los distintos clubes de Valencia.

