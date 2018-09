Los vecinos tachan de fiasco la gestión de Ribó con los fondos europeos para el Cabanyal Los residentes ponen de nota un 'cero' al gobierno municipal por la falta de transparencia y aseguran que los proyectos en marcha no llegan ni al 1% LOLA SORIANO VALENCIA. Viernes, 14 septiembre 2018, 02:10

Sufrimiento de los vecinos; falta de respeto a los derechos fundamentales y total opacidad del gobierno municipal. Esos son algunos de los calificativos con los que la plataforma Salvem el Cabanyal y la asociación de vecinos describen en un nuevo comunicado los sentimientos que les produce la inacción municipal en el barrio.

Si estos días han criticado que ninguna autoridad está haciendo cumplir en el barrio ordenanzas municipales básicas para evitar el ruido, los problemas de convivencia o la venta de droga, ahora dan un paso más y aseguran que el plan con ayudas europeas Edusi, con el que se tenía que desarrollar el barrio, está prácticamente muerto. En el comunicado manifestaron ayer que no reciben información del Ayuntamiento sobre la marcha de los proyectos financiados con estas ayudas e incluso ponen como nota un 'cero' al gobierno local por la falta de transparencia. El dinero previsto en este plan alcanza la cifra de 30 millones de euros, «pero la realidad es 'cero transparencia. Viva la opacidad», indicaron en el manifiesto.

OTRAS CRÍTICAS u20 de julio Los colectivos del Cabanyal se dirigen al Síndic de Greuges para denunciar la inacción municipal ante las fiestas ilegales y el ruido en el barrio. u28 de julio Los vecinos denuncian de nuevo la proliferación de fiestas ilegales y exigen al Consistorio que se tomen «en serio». u1 de agosto El Síndic de Greuges admite a trámite la petición de amparo de los vecinos. u22 de agosto Los vecinos recrudecen sus críticas al gobierno y tildan de «fracaso» las medidas tomadas. Censuran las palabras del alcalde cuando dijo que «no se podía entrar 'manu militari'». u24 de agosto El Bloque de Portuarios alerta del tráfico de droga y protesta porque no hay una política de vivienda. u8 y 11 de septiembre Los vecinos anuncian que abandonarán una reunión sobre convivencia si no ven voluntad municipal. El día 11 rompen el diálogo. No volverán hasta que no haya más seguridad y desbloqueo de proyectos.

Según detallaron los dos colectivos vecinales, se creó una entidad, el Organismo Intermedio Ligero-Edusi, para seleccionar, evaluar y tramitar los proyectos «y la normativa europea establece que las actas de este organismo, donde se toman decisiones, se han de publicar en una web y no están publicadas desde diciembre de 2017. No podemos hacer seguimiento de los acuerdos y la desinformación es total. Esperamos que las instituciones europeas no pidan cuentas por ello».

Añadieron que el plan de fondos europeos que prevé inversiones hasta 2021 «representa 30 millones de los 62 programados en total» y afirmaron que «a pesar de la opacidad podemos afirmar, sin ningún margen de error, que los proyectos en marcha del Edusi no llegan al 1%». Después de llevar meses a la espera de que se desatascaran los temas, ayer ya no dudaron en mostrar sus críticas y recordaron al gobierno local que ya «ha transcurrido el 55% del tiempo previsto».

Los vecinos también cuestionaron ayer la cifra de los 100 millones de euros que Ribó aseguró ante los medios de comunicación que llegarán al Cabanyal. «Nos preguntamos si la diferencia hasta los 100 millones anunciados por señor Ribó serán los intereses de demora que estamos sufriendo en convivencia y recuperación del patrimonio público». Y los colectivos afirmaron que «de lo que estamos seguros es que los otros barrios de la ciudad no tienen motivos para tenernos celos».

El pasado miércoles el alcalde ya indicó que les gustaría ir más deprisa en los proyectos, pero que al estar en juego dos o tres administraciones, la cosa se complicaba.

Marcha del programa

Desde la delegación del concejal Roberto Jaramillo, que es donde se coordinan todos los proyectos del plan europeo para el Cabanyal, explicaron ayer cómo están los trámites. Indicaron que hay un 9,56% del presupuesto de estas ayudas comprometido, «lo que nos acerca al 10% que exige Bruselas». Y añadieron que «está en línea con la ejecución de la Edusi en los ayuntamientos de España y la Comunidad Valenciana adheridos al programa, lo que se puede certificar consultando con el ministerio». Además de dar datos sobre lo comprometido, afirmaron que los proyectos contratados alcanzan el 4,16%. Y aseguraron que «los plazos de ejecución no se pueden concretar. Cada proyecto está en un punto diferente y se acabará en función de lo que tarde la redacción del proyecto, la licitación o la ejecución».

Explicaron que «cada uno de estos pasos implica a diferentes departamentos del Ayuntamiento y todo debe ejecutarse siguiendo las normas dictadas por Europa y en coordinación con el ministerio». Por ello, concluyeron que «es un programa burocráticamente complejo».