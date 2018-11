Los vecinos rechazan la propuesta por su coste

«Es muy caro», señalaron ayer fuentes de los propietarios de viviendas de Bloque Portuarios sobre el documento redactado por encargo de la empresa municipal Aumsa, que oscila según los residentes entre los 13 y los 14 millones de euros, dependiendo de la alternativa elegida. Así las cosas, prefieren optar por una intervención más modesta, que repare las zonas comunes con un presupuesto que ronde el medio millón de euros.

Las mismas fuentes señalaron que «urgencia no hay», pese a la descripción que se realiza a lo largo del informe del mal estado de forjados y pilares. «En el entorno hay otros edificios de la misma época y nos preguntamos porqué no se hacen las mismas inspecciones», aseguraron a LAS PROVINCIAS.

Otro motivo de malestar a la salida de la reunión fue «constatar que no se hablan entre las concejalías. Hay medio centenar de viviendas ocupadas ilegalmente y no han dado ninguna solución». La degradación de las fincas no es uniforme y algunas escaleras tienen las zonas comunes y las viviendas en buen estado de conservación, aunque la ruina del resto les afecta lógicamente.

Los propietarios afectados reivindican también al Consistorio que tengan en cuenta los antecedentes. Además del estudio urbanístico, el compromiso del concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, fue entregarles un informe jurídico. «No pueden tratarnos como si estas fincas estuvieran en Benicalap. En el Cabanyal se ha producido una degradación producto del deseo de la Administración para hacer la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, lo que al final no se hizo». Por último, reiteraron que el deseo de los vecinos es «permanecer en sus casas».