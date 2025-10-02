Los vecinos de la Petxina denuncian que llevan un año sin piscina y sin explicaciones La asociación vecinal revela que el proyecto licitado es una mejora energética, no para reparar averías que justifiquen el cierre

J. S. Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 13:33

La piscina de la Petxina lleva un año cerrada y los vecinos han decidido decir basta. En un comunicado, manifestaron su preocupación y malestar por el cierre prolongado de la piscina del Complejo Deportivo de La Petxina. Pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la concejala de Deportes, Rocío Gil, mediante instancia presentada en el Ayuntamiento y a través de la Fundación Deportiva Municipal, la asociación no ha recibido respuesta alguna por parte de la administración. «Nuestra principal preocupación es que pretendan mantener la piscina cerrada sin justificación alguna hasta el inicio de las futuras obras», afirman desde la entidad vecinal.

Desde la asociación denuncian falta de transparencia y justificación, afirman que en el mes de marzo el Ayuntamiento se negó a mostrarles el informe que, según alegaba, justificaba el cierre por el mal estado de las instalaciones. En concreto, desde la entidad vecinal afirman que pudo comprobar que en ningún momento se especificaban motivos técnicos que obligaran a mantener la piscina sin actividad, más allá de una aparente falta de voluntad para invertir en su mantenimiento. «Reiteramos que la piscina no debería haber sido cerrada hasta el inicio efectivo de las obras. Consideramos que es viable mantener el servicio con reparaciones provisionales si se precisaran, tal y como se ha hecho en otras instalaciones municipales», aseguran.

La licitación de las obras, con un presupuesto de 1,2 millones de euros incluye la instalación de placas fotovoltaicas, la sustitución de calderas por bombas de calor aerotérmicas, la sustitución de la deshumectadora y equipos de tratamiento del aire, la instalación de un sistema de telegestión y la incorporación de recuperadores de calor en el sistema de ventilación.

El objetivo del proyecto, según su propia documentación, es conseguir un ahorro de consumo de energía de al menos el 30% y eliminar el uso de energía procedente de combustibles fósiles. Se basa en satisfacer las necesidades de calefacción y ACS de vestuarios, climatización de la piscina y utilización de energía renovable.

Por todo ello, consideran que el documento no justifica el cierre preventivo de la piscina, ya que se limita a señalar que la instalación actual será sustituida por incumplimiento del marco normativo actual, debido a su antigüedad. «Una licitación suele tardar unos seis meses, por lo que las obras comenzarían después de Fallas. Todo este tiempo, sumado al año que lleva ya cerrada, deja a La Petxina sin un servicio esencial y sin una explicación coherente. Es fruto de una gestión negligente», lamentan desde la asociación.

También denuncian la falta de respuesta a las quejas por ruidos y malos olores procedentes del complejo. La chimenea del bar incumple la normativa estatal y la ordenanza municipal, mientras que la maquinaria de aire acondicionado de las oficinas sigue generando molestias por ruido, pese a los trabajos de insonorización realizados, que los vecinos consideran insuficientes. Exigen al Ayuntamiento que modifique la altura de la chimenea y realice mediciones acústicas en las viviendas colindantes para subsanar las irregularidades.

Desde la Asociación Vecinal de La Petxina lamentan que las autoridades competentes no hayan actuado con la transparencia, agilidad y diligencia necesarias para resolver una situación que afecta negativamente a la calidad de vida del barrio. «La piscina es un servicio esencial y su cierre prolongado e injustificado priva a los vecinos de un recurso comunitario fundamental», alegan.