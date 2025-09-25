Vecinos de Mestalla denuncian dos atropellos en un mismo paso de peatones en menos de un año Los residentes afirman que tras el primer siniestro ya advirtieron al Ayuntamiento de que los conductores aparcaban los coches en líneas amarillas restando visibilidad y este miércoles se repitió la situación

No una vez sino dos y en el mismo punto. Los vecinos del barrio de Mestalla denuncian que en menos de un año se han producido dos atropellos en un mismo paso de peatones, en la calle Chile, a la altura del número 9, en uno de viales de salida de la plaza Alfredo Candel hacia la avenida de Aragón.

El último accidente se ha producido este miércoles, tal como detalla un vecino, Avelino Ortega. «Estaba en casa y oí primero un golpe y luego un grito. Me asomé y pensé, no puede ser, otro atropello en el mismo paso de peatones. Hay que hacer algo».

El siniestro se produjo sobre las 13.18 horas del mediodía. «La mujer no sé si venía de recoger a su nieta del colegio y cuando me asomé la mujer estaba en el suelo, golpeada», indica Avelino. Eso sí a falta de conocer los motivos del siniestro.

Los residentes de esta zona detallan que hace once meses, «el pasado mes de octubre, ya presenciamos la misma situación. Se llevaron por delante a otra mujer».

De hecho, el hijo de la primera mujer accidentada, de nombre José, que trabaja en la portería de una finca próxima, detalla que «en el caso de mi madre, venía de hacer la compra y el coche le lanzó unos 14 metros más abajo y estuvo casi tres meses en el hospital, con un brazo y el dedo de un pie roto y con contusiones en costillas y en la cabeza».

Los dos coinciden en señalar que «en toda la plaza Aldredo Candel y calles de salida como Chile hay espacios en la calzada con líneas amarillas para dejar claro que está prohibido aparcar, pero el Ayuntamiento de Valencia está permitiendo que se estancione».

Añaden que esto se traduce en que «hay conductores que dejan el coche en línea amarilla y pegados a los pasos de cebra y quitan visibilidad a los conductores que circulan y no ven venir a los peatones».

Incluso detallan que precisamente ese paso de peatones «está nada más salir de una curva y tiene al lado un ascensor de un parking y todo unido hace que la visibilidad sea escasa y si le sumas que entran en la curva y algunos no van despacio.... pues ya tenemos los atropellos de dos mujeres en menos de un año».

Avelino añade que cuando «se produjo el primer atropello ya enviamos un escrito al Ayuntamiento advirtiendo de la situación, de que no hay visión y de que los coches se ponen muy cerca del paso de peatones. He leído la noticia de que quieren poner zonas de aparcamientos de motos junto a los pasos de peatones para que no aparquen coches y se vea mejor, pues a ver si vienen a esta plaza». Además, lamenta que «a pesar de que habíamos advertido de que la Policía no multaba a los que aparcan mal, hemos tenido que presenciar un segundo atropello, a ver si ahora hacen algo».

En la jornada de este jueves se han podido ver varios coches estacionados en zonas con líneas amarillas con el papel de color rosa que informa de la imposición de una multa por estacionar en un punto prohibido.